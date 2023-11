Latina, scontro fra automobile e furgone: 4 persone ferite, soccorse in codice rosso Lo schianto questa mattina all’incrocio: il furgone ha finito la sua corsa ribaltandosi dopo aver travolto il semaforo. Le persone ferite sono state trasportate in codice rosso in ospedale, una è in prognosi riservata.

A cura di Beatrice Tominic

Un'automobile e un furgone si sono scontrati questa mattina all'incrocio fra via Epitaffio e l'Appia, nella zona fra Latina Scalo e il capoluogo pontino. L'impatto è avvenuto stamattina presto, all'altezza del semaforo. Dopo il terribile impatto, sul luogo del sinistro sono arrivati i soccorsi: le quattro persone che si trovavano a bordo dei veicoli coinvolti sono stati trasportati d'urgenza in ospedale, tutti e quattro in codice rosso, come riportato dall'edizione pontina de il Messaggero.

Lo scontro fra l'automobile e il furgone

Stavano viaggiando fra via Epitaffio e l'Appia, a Latina, quando si sono scontrati. All'interno del furgone due uomini, al volante della Fiat punto una donna: con lei, in macchina, anche la figlia. Dopo lo schianto fra di loro, i due veicoli hanno continuato la loro corsa travolgendo i pali del semaforo che regola la circolazione all'incrocio. Il furgone si è anche ribaltato ed è finito sdraiato su un fianco

L'arrivo dei soccorsi

Subito dopo l'impatto, passanti e altri automobilisti hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto in breve tempo sono arrivati gli agenti della polizia di Stato e quelli della polizia Locale di Latina che hanno effettuato i rilievi sul luogo dell'incidente e hanno iniziato a gestire la circolazione del traffico, nonostante la strada fosse bloccata dalla presenza dell'auto e del furgone: forti ripercussioni sul traffico.

Oltre a loro, anche gli operatore sanitari del 118 che si sono occupati di trasportare in ospedale i quattro feriti: tutte e quattro le persone ferite, sia i due uomini a bordo del furgone che le due donne, madre e figlia, in auto sono state trasportate in ospedale in codice rosso. Una di loro è stata ricoverata in prognosi riservata.