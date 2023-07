Latina Scalo, aggredisce e minaccia di morte la compagna, poi rapisce il figlio di 10 mesi Gli agenti della Squadra volante hanno arrestato in flagranza l’uomo. L’aggressione è avvenuta nella notte tra il 16 e il 17 luglio, a Latina Scalo. Dai racconti della donna maltrattata emerge un quadro di continue violenze, già denunciate in passato.

A cura di Teresa Fallavollita

Aggredisce e minaccia di morte la compagna, le ruba la borsa e scappa portando con sé il figlio di soli 10 mesi. La vicenda si è fortunatamente conclusa nel migliore dei modi, con gli agenti della Squadra Volante, che sono riusciti a rintracciare l’uomo e trarre in salvo il bambino. L’autore della violenza è ora in arresto con le accuse di maltrattamenti, rapina e sottrazione di persona incapace.

L'ennesima aggressione per "gelosia"

L’episodio è avvenuto nella notte tra domenica 16 luglio e lunedì 17, quando i poliziotti della Squadra volante, allertati dalla sala operativa, sono accorsi in località Latina Scalo e hanno trovato una donna estremamente spaventata, che aveva cercato rifugio nascosta tra le colonne di un edificio. La giovane ha raccontato agli agenti di aver subito un’aggressione da parte del compagno "per motivi di gelosia". L’ennesima aggressione.

L’uomo, dopo averle rivolto pesanti minacce di morte, le ha rubato la borsa e le ha strappato con la forza il bambino di soli 10 mesi per poi scappare, lasciando là la donna disperata.

L’arresto in flagranza

Temendo per le condizioni del bambino rapito dal padre, gli agenti si sono allora divisi: una volante si è immediatamente recata a Norma – piccolo Comune in provincia di Latina dove la coppia risiede – per cercare l’uomo e mettere al sicuro il piccolo. I poliziotti si sono subito diretti verso la casa dove abita la coppia e là hanno trovato il compagno violento e il piccolo, in buono stato di salute. I restanti agenti, invece, hanno accompagnato la donna presso gli Uffici della Questura: là la vittima dell’aggressione è stata fatta tranquillizzare e ha potuto ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Dalle sue testimonianze è emerso un quadro fatto di reiterate violenze e maltrattamenti, fisici e psicologici, da parte del compagno, che la donna aveva già denunciato due volte in passato: una prima volta nel novembre 2022, l’ultima pochi mesi fa, a febbraio 2023. L'uomo è stato quindi arrestato in flagranza con l’accusa di maltrattamenti, rapina e sottrazione di persona incapace ed è stato confinato presso la Casa Circondariale di Latina.