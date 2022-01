Latina, madre e figlia in monopattino vengono travolte da un’automobile Nella giornata di oggi a Latina, all’incrocio fra via degli Aurunci e via degli Elleni, si è verificato un incidente: un’automobile ha travolto un monopattino su cui viaggiavano madre e figlia 14enne.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Nel corso della mattina di oggi, 12 gennaio, a Latina, all'altezza di via degli Aurunci un monopattino su cui stavano transitando madre e figlia minorenne è stato travolto da un'automobile: l'impatto, in particolare, è avvenuto nel punto in cui la via compie l'incrocio con via degli Elleni. Madre e figlia, la prima una donna sulla quarantina di anni e la seconda una ragazzina di circa 14, stavano attraversando la città transitando entrambe sullo stesso mezzo quando c'è stato un impatto fra il monopattino e un'automobile su cui pare fosse alla guida un'altra donna di circa 60 anni. Sul luogo in cui è avvenuto il sinistro, una volta allertati, si sono immediatamente recati gli operatori del 118 per soccorrere le due a bordo del monopattino e nel frattempo sul posto sono arrivati anche degli agenti della Polizia Locale per effettuare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica del sinistro.

Per prima cosa, però, è stato subito valutato che la donna a bordo del monopattino, al momento dell'impatto, stava compiendo un grave illecito violando il codice della strada: su veicoli come i monopattini, infatti, è assolutamente vietato il trasporto di altri passeggeri, ma, com abbiamo visto, il mezzo oltre a lei stava trasportando sua figlia non ancora maggiorenne. A questo, inoltre, si aggiunge la pericolosità di transitare su un veicolo così leggero sulla libera strada, dove potrebbe essere più esposto ai rischi come l'impatto che ha causato il sinistro.

Le insidie dei monopattini: un uomo ucciso lo scorso novembre a Roma

Negli ultimi anni, fra le vie delle città, hanno preso sempre più piede i monopattini, mezzi leggeri, spesso in condivisione ed ecologici. Non è raro, però, che si verifichino incidenti che coinvolgono i monopattini che, come mezzi leggeri, spesso corrono il rischio maggiore. Nello scorso novembre, ad esempio, nella città di Roma nelle strade fra i quartieri di Tor Marancia e Garbatella, un uomo di 48 anni è stato travolto e ucciso da un'automobile.