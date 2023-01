L’assessore Zevi: “In un anno assegnate 350 case popolari, ultimi sei mesi Raggi erano state 36” L’assessore Tobia Zevi ha dichiarato che nell’ultimo semestre del 2022 sono state assegnate una media di dieci case popolari a settimana. “Stanziati altri 220 milioni per l’acquisto di nuovi alloggi”.

A cura di Natascia Grbic

"Nell’ultimo anno Roma Capitale ha messo a disposizione delle persone con i requisiti per l’accesso all’Edilizia Residenziale Pubblica 350 case popolari. Un numero importante, nonostante la situazione drammatica che abbiamo quando ci siamo insediati (circa 36 assegnazioni nel secondo semestre 2021)". Lo ha dichiarato l'assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative, Tobia Zevi, illustrando la situazione in cui versa Roma riguardo l'assegnazione degli alloggi popolari.

Le sue parole arrivano dopo la nota diffusa questa mattina da Unioni Inquilini, in cui si denunciava che in un anno erano state assegnate solo settanta casa popolari. "Oggi possiamo conferire la medaglia nera delle assegnazioni al Sindaco Roberto Gualtieri e all'assessore Tobia Zevi – si legge nel comunicato – Siamo passati dal circa 7.000 domande presenti in graduatoria nel 2013 ad oltre 14.000 domande dell'ultima graduatoria, senza contare le domande dichiarate inammissibile, poi riguarda ancora solo le domande presentate entro dicembre del 2020, e quindi oltre 2 anni fa, e cioè prima dell'ondata di sfratti causata dalla pandemia, ed infine ci dice che in 17 mesi, dall'insediamento del Sindaco Roberto Gualtieri, sono state assegnate solo 70 case e cioè 6 case al mese, il dato peggiore dall'uscita del bando".

Zevi ha dichiarato che nel primo semestre del 2022 sono state fatte settanta assegnazioni, mentre nel secondo si è arrivati a un ritmo di dieci a settimana, "più di una al giorno, circa 84 in tre mesi al netto dei giorni festivi". "A tutto ciò – continua l'assessore – va aggiunto un ulteriore elemento di vanto per l’Amministrazione: in estate, insieme alla Regione Lazio e alla Prefettura di Roma, abbiamo concluso con grande successo due grandi sgomberi di palazzi occupati, coerentemente con la nostra idea di ‘da casa a casa', liberando senza l'uso della forza pubblica lo stabile in via delle Province e l'ex clinica Valle Fiorita: 201 alloggi popolari consegnati a tutti coloro che rispettavano i requisiti per l'Edilizia Residenziale Pubblica".

Il sindaco Roberto Gualtieri ha stanziato 220 milioni di euro per l'acquisto di nuove case popolari da consegnare alle persone che sono in graduatoria e che aspettano da molto tempo di avere un alloggio. "Grazie a queste risorse – conclude Zevi – siamo in procinto di acquistare, non appena arriverà l’approvazione dell’Assemblea Capitolina, 199 unità immobiliari dall'INPS, di cui 120 case".