L’assessora capitolina Monica Lucarelli è indagata per corruzione e turbativa d’asta Corruzione e turbativa d’asta sono le ipotesi di reato per le quali è indagata l’assessora capitolina alle Attività Produttive e Pari Opportunità Monica Lucarelli. Il sindaco Roberto Gualtieri ha deciso che attenderà l’esito delle indagini per decidere sull’incarico.

A cura di Alessia Rabbai

Monica Lucarelli è indagata per corruzione e turbativa d'asta. L'assessora alle Attività produttive e Pari Opportunità del Comune di Roma sarebbe coinvolta nelle indagini portate avanti dalla Procura sulla famiglia Tredicine, che da decenni gestisce le bacarelle dell'Epifania e del centro storico. A riportare la notizia ieri è stato il quotidiano Il Foglio. Lucarelli, che ha ricevuto l'avviso di garanzia, di contro smentisce ogni accusa a suo carico definendola "priva di fondamento" e dichiarando di essere "estranea ai fatti", certa che le indagini nei suoi confronti avranno come esito l'archiviazione.

Corruzione e turbativa d'asta

La prima ipotesi di reato sulla quale lavorano gli inquirenti sarebbe legata alla gestione della sicurezza a Piazza Navona durante il periodo natalizio e la tradizionale Festa della Befana. Sono in corso le verifiche per accertare o smentire il fatto che possa aver intenzionalmente messo in campo un piano di sicurezza meno efficace. Lucarelli ha però chiarito che si tratterebbe di un atto amministrativo che non riguarda il Comune di Roma, ma il comitato di ordine e sicurezza di Palazzo Valentini. Dunque lei non sarebbe chiamata a risponderne.

Per quanto riguarda invece la seconda ipotesi di reato che le viene contestata, quella di turbativa d'asta, il riferimento è al mercato dei fiori e il presunto favoritismo per la Fiera di Roma. Sulla vicenda che vede indagata l'assessora capitolina il sindaco di Roma Roberto Gualtieri al momento attende l'esito dei lavori della Procura, che potrebbero conclusdersi con un'archiviazione o la richiesta da parte del pubblico ministero del rinvio a giudizio. Gualtieri ha deciso che attenderà il termine dell'inchiesta per poi decidere cosa fare con l'incarico di Lucarelli.

Lucarelli coinvolta (ma non indagata) nel caso Marianera

L'assessora Lucarelli era già finita in un'altra vicenda, nella quale però non è indagata, che riguarda il caso di Camilla Marianera, una collaboratrice che è stata arrestata il 14 febbraio scorso e allontanata dal Campidoglio. L'avvocata ventisettenne ora ai domiciliari avrebbe pagato un addetto in cambio di intercettazioni, per entrare in possesso di informazioni riservate. Si sarebbe dunque servita di una ‘talpa' interna al Tribunale di Palazzo Clodio, una persona che però non sarebbe stata ancora identificata. Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri del Nucleo Investigativo, ma nella quale il Comune di Roma è estraneo ai fatti.