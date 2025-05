Lasciano la macchina in doppia fila, vigile gli fa la multa: aggredito violentemente da due fratelli

video suggerito

A cura di Natascia Grbic

Un agente della Polizia Locale di Roma Capitale è stato aggredito da due uomini in via di Grottaperfetta, zona Montagnola. L'agente, che stava controllando alcune macchine in doppia file, aveva appena fatto la multa a uno dei due, che aveva parcheggiato la vettura in mezzo alla strada, intralciando il traffico. Entrambi sono stati denunciati per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio, minacce e lesioni.

L'episodio è avvenuto ieri mattina a Roma, in via di Grottaperfetta. L'agente, in servizio presso il Gruppo VIII Tintoretto, stava controllando che le macchine in zona fossero parcheggiate correttamente. Come di consueto, a quelle invece messe in doppia fila o in modi fantasiosi, stava facendo la multa. Tra queste auto, c'era pure quella di un uomo che in quel momento stava facendo acquisti nei negozi della zona. Quando è uscito dal negozio e ha visto che l'agente gli aveva fatto la multa, ha cominciato a dare in escandescenze, insultandolo e contestando il provvedimento. Subito dopo è arrivato un altro uomo, fratello del multato: che però, invece di cercare di calmarlo, ha cominciato ad aizzarlo e ad insultare pure lui il vigile.

La situazione è ben presto degenerata, con i due uomini che hanno cominciato addirittura a spintonare l'agente, fortunatamente raggiunto poco dopo dai suoi colleghi che lo hanno aiutato. Quando i due aggressori hanno visto che ormai erano in inferiorità numerica e che la situazione di certo non sarebbe andata a loro vantaggio, hanno smesso di aggredire l'operatore. Riportata la calma, gli agenti hanno chiesto i documenti ai due uomini, che prima hanno provato a non darli, poi sono stati identificati. Devono rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio, minacce e lesioni. L'agente, invece, è stato portato al pronto soccorso per curare le ferite riportate nell'aggressione.