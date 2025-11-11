roma
video suggerito
video suggerito

Lascia 156mila euro in eredità ai gatti della Muratella: “Per far vivere meglio i miei amatissimi mici”

Lucilla Vespucci, storica residente dell’Esquilino, ha lasciato in eredità 156mila euro ai gatti del rifugio comunale di Muratella. Un ultimo gesto per gli animali che ha sempre amato.
Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi
A cura di Francesco Esposito
0 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Sembra l'inizio del classico Disney Gli Aristogatti, ma è una storia vera ed è successa a Roma. Lucilla Vespucci, storica residente del rione Esquilino, ha lasciato in eredità 156mila euro ai gatti del rifugio comunale di Muratella. La donazione è contenuta nel testamento redatto dalla donna nel 2022 e aperto dal notaio dopo la morte della signora Vespucci il 10 gennaio scorso a 73 anni.

"Che aiutino i miei amatissimi gatti a vivere in condizioni più agevoli"

Al centro di accoglienza per felini, la donna aveva scritto di voler lasciare il 25% di quanto depositato nel suo conto corrente e dei suoi investimenti finanziari. Una somma che è risultata di 156.617 euro da destinare a "l'acquisto e manutenzione di quegli arredi e attrezzature che aiutino i miei amatissimi gatti a vivere in condizioni più agevoli". Unica richiesta: una targa in memoria sua e del marito Alfonso Vignoli, matematico autore di vari manuali e grande conoscitore di cultura russa. A suo nome Lucilla Vespucci aveva anche fatto un'importante donazione libraria alla biblioteca del dipartimento di matematica dell'Università La Sapienza, dove lei stessa aveva lavorato a lungo come bibliotecaria.

L'amore di Lucilla per i gatti e per il volontariato

Come scrive Il Messaggero, Vespucci era molto conosciuta nel rione per il suo impegno in varie attività di volontariato, come l'insegnamento dell'italiano agli stranieri. "Il pensiero che non ci sia più è insopportabile e non riusciamo a darci pace", ha scritto il giornale di quartiere Il cielo sopra Esquilino, "Lucilla è stata una persona di grande valore, che non ha lesinato il suo affetto agli umani ed ha amato profondamente gli animali, lasciandoci Nanni e Tullia, i suoi gatti, smarriti come lo siamo noi".

Leggi anche
Non paga il conto al ristorante, gestori si fanno pagare dal padre: 37enne lancia molotov contro il locale

Dopo la sua morte, i suoi tanti amici e conoscenti le hanno reso omaggio con una celebrazione laica in piazza Vittorio Emanuele. Anche con il suo ultimo gesto Lucilla Vespucci è stata generosa, non solo con Nanni e Tullia, ma con tanti altri gatti.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Incendio in palazzo abbandonato a Roma, si lancia per salvarsi dalle fiamme: è in fin di vita
Il rogo scaturito in un edificio occupato, evacuate un centinaio di persone
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views