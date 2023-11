L’appello di una mamma al ladro che le ruba la borsa: “Ridammi i bracciali di mia figlia morta” Barbara, la mamma di Dalila, ha lanciato un appello al ladro che le ha rubato la borsa a Roma. Dentro infatti c’erano due bracciali e le foto della figlia morta di leucemia.

"Un piccolo messaggio al tuo cuore" firmato "Barbara, una mamma disperata". È l'appello di una donna al ladro che le ha rubato la borsa al cui interno c'erano due piccoli bracciali. Appartenevano alla figlia Dalila morta di leucemia. Un volantino con un lungo messaggio e la foto della bimba attaccato sul cancello di un parco in zona Talenti a Roma e la pubblicato sui social network.

Il messaggio della mamma della bimba morta di leucemia al ladro

"A te che hai rubato la mia borsa ieri sera vorrei fare un appello o meglio farlo al tuo cuore. Non hanno importanza i soldi, le carte di credito, i documenti, che dovrò rifare ma all'interno c'erano due piccoli bracciali da neonata in un sacchettino di mia figlia Dalila, che è volata in cielo per colpa della leucemia ed erano l'unico ricordo che avevo di lei e c'erano anche delle sue foto (purtroppo non ne ho molte, perché la vita me l'ha strappata troppo presto dalle braccia).

Per te queste cose non hanno valore, ma per me erano vitali, erano un modo per sentirla vicina a me. Non portarli ad un centro compro oro, magari te li ripago io oppure potresti farmeli ricevere anche in forma anonima anche presso la scuola Renato Fucini, che si trova nei pressi del parco o presso i carabinieri. Te ne sarei veramente grata". E conclude. "Io sono Barbara e lei è la piccola Dalila. Una mamma disperata".

Gli utenti vogliono aiutarla: "Ricondividiamo l'appello"

L'appello pubblicato su Facebook ha commosso gli utenti, che vogliono aiutare Barbara a farlo arrivare al ladro. Tantissimi i commenti e le ricondivisioni. Clelia scrive: "Mia cara, provo anch’io a condividere. Speriamo davvero tu possa ritrovarli. Non ci sono parole". "Spero che abbiate un minimo di pietà per una mamma disperata – commenta Sara – Per voi è un piccolo bracciale, ma per lei è un angelo volato via, che con quel ricordo la sentiva ancora vicino. Mi auguro che riuscirai a ritrovare le foto ed i bracciali. Tanti cari auguri". Anche Fanpage.it si unisce all'appello di questa mamma e lo amplifica attraverso i suoi canali, con l'augurio che possa ritrovare presto i bracciali e le foto della sua bambina.