L’appello del papà di Lorena e Antonella: “Se c’è un testimone dell’incidente, mi contatti” L’appello del papà delle due sorelle morte in un tragico incidente a Roma: “Mi rivolgo a possibili testimoni, a qualcuno che in quell’orario abbia visto qualcosa di strano”.

A cura di Enrico Tata

Antonella e Lorena, due sorelle di 19 e 23 anni, sono morte in seguito a un incidente avvenuto all'alba di domenica 19 dicembre lungo via Cilicia, Roma. La loro automobile si è schiantata contro un albero, ma è ancora mistero sulle cause che hanno fatto perdere il controllo della vettura alla ragazza che guidava. "Antonella era una persona concentrata su quello che faceva… non lo dico perché sono suo padre… mi preoccupavo tanto perché era troppo attenta a quello che faceva. Quel giorno era sicura, più che mai, ha convinto la sorella, le ha detto ‘andiamo'", ha detto il papà delle due sorelle ai microfoni di Fanpage.it. "Al momento le ipotesi più credibili sono due: può essere che ci sia stato un animale che attraversava la strada in quel momento e che ha invaso la corsia. I cinghiali non muoiono sul colpo, sono resistenti, e forse per questo motivo mia figlia ha perso il controllo dell'automobile. L'altra ipotesi è che siano state infastidite da qualcuno che le inseguiva, magari dai fanali dell'automobile, dal clacson, ed è successo quello che è successo. Vorremmo capire quello che è successo e nient'altro. Nessuno ci ridarà indietro le nostre figlie. È un grande dolore che ha lasciato un vuoto che non verrà mai riempito, in alcun modo".

L'appello del papà di Antonella e Lorena: "Chi ha visto qualcosa, mi contatti"

"L'appello che può fare il papà di queste due ragazze che non ci sono più è rivolto a possibili testimoni, a qualcuno che in quell'orario abbia visto qualcosa di strano lungo via Cilicia, magari un litigio tra due macchine prima di arrivare al semaforo… Se qualcuno ha visto qualcosa di utile a questa indagine, per cercare di fare chiarezza, sarei molto lieto di ricevere una telefonata oppure si può mettere in contatto con la polizia", ha dichiarato il papà di Antonella e Lorena. L'ipotesi più probabile, al momento, è che l'automobile si sia scontrata contro un cinghiale che attraversava la carreggiata. Sul luogo dell'incidente, infatti, c'è una grossa chiazza di sangue e ci sono segni di frenata improvvisa. Il cinghiale non è stato ritrovato ma, dal momento che si tratta di animali molto resistenti, potrebbe essere andato a morire in un altro luogo.