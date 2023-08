Lanuvio, scoperto canile abusivo: sequestrate 18 gabbie costruite illegalmente Le 18 gabbie abusive sono state posto sotto sequestro. Nessuna preoccupazione per lo stato di salute dei cani che, come appurato dalla Asl, stanno bene.

A cura di Beatrice Tominic

Sottoposto a sequestro un canile abusivo in via della Malvasia a Lanuvio: sul posto, per i controlli e i provvedimenti del caso, gli agenti della Polizia Locale del Comune dei Castelli Romani, gli operatori sanitari della Asl veterinaria e le Guardie Zoofile dell’Associazione ICARO.

Delle strutture rinvenute, come spiega la testata locale di Castelli Notizie.it, 18 gabbie sarebbero state costruite abusivamente senza alcuna autorizzazione e poste sotto sequestro. Controlli sul territorio di questo genere continueranno anche nei prossimi giorni per garantire la tutela degli animali che devono essere lecitamente e correttamente detenuti, come previsto dalla legge.

I cagnolini visitati dalla Asl

Non appena rinvenuta la struttura, gli operatori sanitari della Asl veterinaria hanno immediatamente preso in cura i cagnolini e hanno provveduto alle visite necessarie per assicurarsi che godessero di buona salute. Gli animali, tutti registrati dal proprietario all'anagrafe canina e in regola con le norme veterinarie, sono stati affidati ai veterinari e alle guardie ecozoofile dell’associazione ICARO.

"Ringrazio il team che è intervenuto, che come sempre verifica lo stato degli animali rinvenuti e la loro iscrizione all’anagrafe canina, nonché lo stato di eventuale maltrattamento a cui gli animali potrebbero esser posti – ha spiegato il comandante della Polizia Locale Sergio Ierace – Non è la prima volta che interveniamo in casi di questo tipo sequestrando le illecite attività. In questo caso tutte le strutture rinvenute sono prive di qualsiasi autorizzazione alla loro edificazione, quindi abusive e sottoposte necessariamente a sequestro".