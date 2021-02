Oggi un nuovo capitolo dello scontro tra la sindaca di Roma Virginia Raggi e il movimento di estrema destra CasaPound. Nel corso di una diretta su Facebook in cui rispondeva alle domande dei cittadini la sindaca ha ribadito che lo sgombero del palazzo occupato in via Napoleone III all'Esquilino che dà nome al movimento, è una priorità della sua amministrazione e che all'interno dell'immobile di proprietà del demanio il progetto è quello di realizzare delle case popolari.

"L'immobile di CasaPound è di fatto occupato dal 2003 e si deve procedere alla sgombero. Nel frattempo ciò che è evidente è che né il Demanio né il Miur sono interessati a questo immobile mentre posso dire che il Comune di Roma è molto interessato e quindi l'idea è quella di poterlo prendere noi in carico e trasformarlo in un edificio di case popolari. Vogliamo arrivare a conclusione di questa triste vicenda nel più breve tempo possibile". Così la prima cittadina nel corso della diretta sui social network.

L'immobile occupato di via Napoleone III

L'immobile di via Napoleone III, quartiere Esquilino di Roma, è di proprietà del Demanio. Diversi anni fa lo aveva concesso, fino al 2003, al Ministero dell'Istruzione. Da allora l'immobile è occupato, ha ricordato Raggi, da persone aderenti a CasaPound. Il 3 giugno scorso la digos aveva notificato ai rappresentati di CasaPound di lasciare lo stabile occupato. Si trattava di un sequestro preventivo disposto dalla procura di Roma. L'ipotesi di reato è quella di occupazione abusiva. "Lo stabile denominato CasaPound non sta subendo alcuno sgombero. Quello che è certo invece è che Virginia Raggi ieri sera ha inaugurato la propria campagna elettorale, cercando di salvare il crollo di consensi portando a casa il punticino dello sgombero di CasaPound, sua ossessione fin dai primi giorni della sua amministrazione", aveva commentato a giugno uno dei leader del movimento di estrema destra, Davide Di Stefano. I due portavoce nazionale del movimento Simone Di Stefano e Gianluca Iannone sono indagati all'interno del procedimento della procura di Roma.