L'annuncio bomba sul nuovo stadio della Roma: "Prima partita nel 2028" La Roma giocherà le partite della stagione 2028/2029, cioè fra tre anni e mezzo, nel nuovo stadio di Pietralata. Al momento sembra una previsione molto ottimistica, dal momento che la società giallorossa ancora non ha presentato il progetto definitivo.

A cura di Enrico Tata

Ecco come sarà lo stadio della Roma dall'interno.

Lo hanno detto in tre. Prima il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, poi il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin e infine il presidente della Fifa, Gianni Infantino. La Roma giocherà le partite della stagione 2028/2029, cioè fra tre anni e mezzo, nel nuovo stadio di Pietralata. Al momento sembra una previsione molto ottimistica, dal momento che la società giallorossa ancora non ha presentato il progetto definitivo e i problemi certamente non mancano. L'auspicio iniziale, o meglio il sogno, era poter inaugurare lo stadio nel 2027, anno del centesimo anniversario della nascita della Roma.

"Ieri sera con il presidente della Fifa Infantino abbiamo incontrato i dirigenti della Roma e il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri: abbiamo appreso che con molta probabilità la Roma nel 2028 disputerà le partite nel nuovo stadio", ha detto il presidente della Lega Serie A, Simonelli, in occasione dell'Assemblea elettiva della Figc.

Anche il presidente Ceferin ha detto praticamente la stessa cosa: "L'Italia sta facendo bene in campo internazionale, ma deve migliorare sul tema delle infrastrutture. Spero sia vero quello che si è detto oggi", in merito alla possibilità di realizzare lo stadio entro il 2028. E anche il presidente della Fifa, Infantino, ha confermato: "Nel 2028 la Roma giocherà nel suo nuovo stadio? E' quello che ho sentito ieri sera, sì, mi hanno detto che nel 2028 potrà giocare nel nuovo stadio, che è spettacolare, a Pietralata".

Come detto, la Roma ancora non ha presentato il progetto definitivo del nuovo impianto di Pietralata. Quando la società giallorossa depositerà i progetto definitivo, corredato da un piano economico-finanziario, spetterà all'Assemblea Capitolina esprimere un parere sull'opera. Nella stessa seduta, in caso di esito positivo, sarà indicato il rappresentante del comune di Roma che siederà nella conferenza dei servizi decisoria, che aprirà formalmente la Regione Lazio. Se i tecnici confermeranno l'ok al progetto, si potrà procedere con la posa della prima pietra.