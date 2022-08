Lanciò il monopattino sulla scalinata di piazza di Spagna: turista americana rischia il processo Il pubblico ministero ha notificato l’avviso di chiusura indagini alla 28enne, che era già stata multata di 800 euro.

A cura di Natascia Grbic

La turista americana che a giugno ha lanciato un monopattino sulla scalinata di Trinità dei Monti rischia il processo e una pena da due a cinque anni di reclusione. Il pubblico ministero ha notificato alla 28enne l'avviso di chiusura indagini che generalmente precede la richiesta di rinvio a giudizio.

La 28enne è accusata di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici. Fermata nell'immediatezza dei fatti dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale, è stata multata di 800 euro insieme a un connazionale e le è stato notificato il daspo urbano. Dato il gesto, inoltre, è stata anche denunciata.

Non si sa perché la ragazza abbia lanciato il monopattino sulla scalinata, danneggiandola. Si trovava insieme a un amico, quando ha preso il mezzo e lo ha gettato sulle scale, per poi incamminarsi cercando di andare via indisturbata. Non è però quello che è successo dato che i vigili urbani del Gruppo Trevi l'hanno fermata immediatamente multandola e denunciandola.

Solo poche settimane prima Trinità dei Monti era stata danneggiata da un altro turista, questa volta un ingegnere saudita che per sbaglio è finito sulla scalinata con una Maserati. Avrebbe sbagliato manovra per un'indicazione sbagliata del navigatore, che lo avrebbe tradito facendolo girare in quella che non era esattamente una strada.

Inizialmente l'uomo aveva chiamato un carro attrezzi, ma con l'aiuto di alcuni passanti è riuscito a sbloccare l'auto e ripartire. Lasciando però uno scalino rotto, circa migliaia di euro di danni. Anche a lui è stato notificato l'avviso di chiusura indagini: rischia un processo e una multa molto salata.