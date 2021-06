Lancio di bottiglie contro la polizia e come risposta una carica di alleggerimento. Non è stata una notte tranquilla a Campo de' Fiori, uno dei luoghi simbolo della movida romana, dove ieri sera, al termine della partita Italia-Turchia, si sono riversati migliaia di ragazzi. Stando a quanto si apprende, le forze dell'ordine sono intervenute in piazza perché c'erano troppi assembramenti. Quando gli agenti sono arrivati, c'è stato un lancio di bottiglie e oggetti ai loro danni. Per questo i poliziotti, arrivati con tre camionette, come si vede nel video realizzato da una webcam installata sulla piazza, hanno effettuato una carica di alleggerimento in modo da fare defluire le persone. Per favorire lo sgombero della piazza, i locali sono stati chiusi.

Folla e festeggiamenti al termine della partita dell'Italia

L'episodio è accaduto, come detto, poco dopo la fine della partita Italia-Turchia. Si tratta soltanto della gara inaugurale di Euro 2020 e c'è preoccupazione, quindi, per le altre partite degli azzurri nel torneo. È vero, per esempio, che a partire da lunedì 14 giugno il Lazio entrerà in zona bianca e il coprifuoco, quindi, verrà abolito. Tuttavia rimarranno in vigore tre regole per contenere la ripresa dei contagi: obbligo di indossare la mascherina sia all'aperto che al chiuso, obbligo di mantenere la distanza interpersonale di sicurezza e soprattutto divieto di assembramento. Su quest'ultimo divieto saranno le forze dell'ordine che dovranno vigilare e intervenire con azioni mirate, dal momento che non sono previste, ad oggi, chiusure temporanee delle piazze più importanti della movida durante le partite degli Europei. Queste, quindi, potrebbero riempirsi, come è successo questa notte, al termine dei match, soprattutto al termine delle partite dell'Italia.