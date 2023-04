Lanciarono zuppa sul vetro del quadro di Van Gogh: attiviste di Ultima Generazione a processo Le quattro attiviste di UItima Generazione rischiano una condanna fino a tre anni di carcere. L’azione dimostrativa ebbe luogo a Palazzo Bonaparte lo scorso 4 novembre.

A cura di Natascia Grbic

Le quattro attiviste di Ultima Generazione che lo scorso 4 novembre lanciarono del passato di verdura su un quadro di Van Gogh andranno a processo. La procura di Roma ha disposto la citazione diretta a giudizio per i fatti che si verificarono nella mostra in esposizione a Palazzo Bonaparte: a essere colpito, fu il vetro del quadro ‘Il seminatore'. L'udienza è stata fissata per il prossimo 12 ottobre davanti al giudice monocratico.

Le quattro attiviste sono accusate di "imbrattamento di beni culturali o paesaggistici", oltre di aver violato il provvedimento emesso alcuni mesi prima dal questore di Roma di divieto di ritorno nella capitale.

Secondo l'accusa, le attiviste avrebbero "in concorso tra loro e previo concerto imbrattavano, lanciando una passata di verdure, il dipinto attingendone il vetro protettivo, la cornice e il pannello espositivo sul quale il dipinto era affisso".

Leggi anche Roma, attivisti di Ultima Generazione versano liquido nero nella fontana della Barcaccia

"Tutto ciò che avremmo il diritto di vedere nel nostro presente e nel nostro futuro sta venendo oscurato da una catastrofe reale e imminente – avevano dichiarato le attiviste in quell'occasione – così come questa passata di piselli ha coperto il lavoro nei campi (quindi la possibilità di sicurezza alimentare), la casa del contadino (quindi il diritto a non essere costretti a migrare), l'energia sprigionata in tutta la scena dal sole (quindi l'investimento necessario in una giusta transizione energetica)".

"Si tratta di un grido disperato e scientificamente fondato che non può intendersi come semplice vandalismo, ma della manifestazione di un amore viscerale per la vita e per l'arte. Chiediamo solo un intervento serio e tempestivo dei governi".