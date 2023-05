Lanciano bombe carta dopo una partita amatoriale: feriti 3 calciatori del Roma Soccer Club Dopo lo scoppio, al termine del match in zona Casilino, tre calciatori sono rimasti feriti: due di loro sono stati trasferiti in ospedale in codice giallo.

A cura di Beatrice Tominic

Hanno lanciato una bomba carta al termine di una partita amatoriale e hanno ferito tre calciatori della squadra avversaria: è quanto accaduto in un campetto di via della Capanna Murata, in zona Casilino, a Roma. I fatti sono avvenuti al termine del match contro la squadra Asd Seasport Iannaccone e Associati per il campionato dell'Eifa Calcio Elite amatoriale, nella giornata di ieri, lunedì 8 maggio 2023: la partita rappresentava la finalissima della Clausura London Cup terminata 4 a 1 per la squadra Seasport Iannaccone.

Alla chiusura della partita, quando i giocatori del Roma Soccer Club sono usciti dagli spogliatoi sono stati sorpresi da alcuni ultras della squadra avversaria che hanno lanciato contro di loro bombe carta e petardi. Dopo gli scoppi, sono rimasti feriti tre giocatori: due di loro sono stati trasportati in ospedale a causa delle ferite riportate. Si tratta di due giocatori, uno di trentotto anni e uno di quarantuno, che hanno riportato ferite più serie e sono stati trasferiti d'urgenza al al Policlinico Tor Vergata e all'ospedale di Frascati, dove i medici hanno valutato le lesioni con un codice giallo: i due hanno riportato abrasioni su tutto il corpo.

Per il terzo, invece, che fortunatamente ha riportato ferite più lievi, non è stato necessario il trasferimento nelle strutture sanitarie. Sul posto sono immediatamente arrivati i poliziotti del commissariato Casilino.

Il commento delle due squadre

"È stata una partita che abbiamo preso con il verso giusto: i ragazzi sono un gruppo meraviglioso, una famiglia che crede in quello che fa – ha dichiarato a fine partita il mister della squadra, prima che i tifosi lanciassero in campo i petardi – Si impegnano tanto in quello che fanno: è grazie alla loro passione che abbiamo vinto". Dopo i fatti, invece, le due squadre non si sono esposte, ma, come ricorda anche lo stesso Roma Soccer Club nel suo sito: "Il circuito amatoriale di calcio E.I.F.A. (Elite Italian Football Association) è nato sotto lo slogan Avversari sì, nemici mai".