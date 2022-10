L’amico che era con Francesco quando è morto: “Ho sentito la sgommata, non si è accorto di nulla” Il ragazzo che stava camminando con Francesco Valdiserri ha raccontato cos’è successo la notte del 20 ottobre. “L’auto è passata accanto a me, lui per fortuna non si è accorto di nulla”.

A cura di Natascia Grbic

Francesco Valdiserri e l’auto che lo ha travolto sulla Colombo

"Per quella donna non provo nulla. Abbiamo sentito il rumore di una sgommata, l'auto ci è arrivata da dietro, Francesco non si è accorto di nulla". A parlare, in un'intervista rilasciata a Il Messaggero, è Niccolò, l'amico di Francesco Valdiserri che si trovava con lui la sera in cui è morto, investito dall'auto guidata da una 23enne con un tasso alcolemico tre volte sopra il limite consentito.

Niccolò e Francesco quella sera erano stati al cinema a vedere ‘Margini', film su una band che fa musica punk, e stavano tornando a casa. Mentre camminavano sul marciapiede, l'auto guidata da Chiara Silvestri gli è piombata addosso, uccidendolo praticamente sul colpo. La 23enne ha chiamato il 118, ma purtroppo per il ragazzo non c'è stato nulla da fare.

"Avevamo visto un film al cinema Margini che parla di una band punk, lo volevamo vedere da tanto – le parole di Niccolò – Alla fine del film eravamo rimasti io e Francesco, lui doveva prendere l'autobus o la metro per tornare a casa ed è successo tutto in fretta. Non si è sentito nulla, solo una sgommata un decimo di secondo prima, alle spalle, l'auto è passata accanto a me, lui per fortuna non si è accorto di nulla".

Sul cellulare della ragazza è stata disposta una perizia per controllare se lo stesse usando al momento dell'incidente. Silvestri davanti al giudice ha ammesso in lacrime di aver bevuto quella sera ma di non ricordarsi come ha fatto la macchina a uscire fuori strada. In auto con lei c'era un amico rimasto lievemente ferito. Ascoltato dai vigili urbani del gruppo Marconi, ha detto di non essersi reso conto dell'errore che ha mandato l'auto fuori strada. Chiara Silvestri, che adesso si trova agli arresti domiciliari, deve rispondere di omicidio stradale.