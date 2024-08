Laika dopo l’atto vandalico al murales per Paola Enogu: “Gesto razzista, dichiaro guerra a xenofobi” La street artist Laika, intervistata da Fanpage.it ha commentato l’atto vandalico al suo poster e alla campionessa olimpica Paola Egonu, definendolo “un gesto d’intolleranza e razzista, mi fa rabbia”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

"Strapparlo è un conto, ma vederlo imbrattato così così mi fa molta più rabbia: è la prova che in questo Paese c'è gente di un livello veramente bassissimo. La street artist Laika, intervistata da Fanpage.it ha commentato l'atto vandalico al suo poster e alla campionessa olimpica Paola Egonu, definendolo "un gesto d'intolleranza e razzista, non si accetta che ci siano persone che hanno la pelle di un colore diverso". La street artist ha poi concluso l'intervista con un messaggio rivolto a chi ha rovinato il murales: "Spesso dicono che i miei poster sono provocatori, questa non è una provocazione, ma è una dichiarazione di guerra agli xenofobi. Censurare non serve a niente, se non ad alimentare la mia voglia di continuare a sensibilizzare il Paese atraverso i muri. Siamo una marea che avanza, il futuro è nostro, loro – le persone razziste ndr – appartengono al passato, non c'è censura che tenga".

Il poster per Paola Egonu imbrattato con vernice rosa

Il poster realizzato dalla street artist Laika per Paola Egonu è comparso davanti alla sede del Coni nella notte del 12 agosto. È un omaggio alla squadra femminile italiana di pallavolo, dopo la vittoria dell'oro alle Olimpiadi del 2024 di Parigi. Il murales rappresenta infatti una delle pallavoliste appunto Paola Egonu, in sospensione, con la divisa azzurra e la medaglia appena conquistata al collo, impegnata a fare una schiacciata, con la palla in aria, proprio mentre sta per colpirla con la mano. Stanotte il poster è stato sfregiato da ignoti, che hanno modificato il colore della pelle nera della campionessa, rendendola rosa con una bomboletta.