Lago di Bolsena, entra in acqua e va a fare il bagno al largo: muore annegato un 34enne La tragedia è avvenuta nel primo pomeriggio di oggi: il 34enne si è trovato in un tratto in cui l’acqua era più profonda ed ha iniziato ad annaspare.

A cura di Beatrice Tominic

Lago di Bolsena (Immagine di repertorio)

È successo nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 12 luglio 2023, al lago di Bolsena: nel tratto di lago compreso fra il comune di Marta e quello di Montefiascone, ha perso la vita un uomo di 34 anni. Il trentaquattrenne, di origine afghana, stava trascorrendo una giornata di svago al lago di Bolsena insieme alla sua famiglia, probabilmente con i nipoti, quando ha deciso di andare a fare un bagno. Dalla riva si è immerso ed è andato verso largo.

All'improvviso si è trovato in un punto dove l'acqua era più profonda, ha smesso di toccare il fondo ed ha iniziato ad annaspare: non sapeva nuotare e, forse preso dal panico, ha cominciato ad agitarsi ed è annegato.

L'arrivo dei soccorsi

In breve tempo, non vedendolo più, i parenti hanno iniziato a preoccuparsi e sono stati allertati i soccorsi. Sul posto, oltre ai carabinieri della stazione locale, sono arrivati in breve tempo gli operatori del soccorso sanitario con un'automedica, un'ambulanza e l'elisoccorso. Una volta raggiunto il luogo dell'annegamento, hanno provato a rianimare il trentaquattrenne. Tutti i tentativi di salvare la vita all'uomo sono risultati vani: ai medici e agli infermieri giunti sul posto per soccorrere il malcapitato non è rimasto altro che decretare il decesso.

Leggi anche Anziano muore mentre fa il bagno a Ostia: in spiaggia non ci sono bagnini né defibrillatori

Muore annegato: è la quarta persona nel mese di luglio

Il trentaquattrenne che ha perso la vita questo pomeriggio è la quarta persona che perde la vita annegando, al mare o al lago, in questo mese di luglio. Non siamo ancora arrivati a metà mese e il bilancio è allarmante. Alla fine di giugno Angelo Seeruttun è scomparso nel lago di Bracciano: il suo corpo, ormai privo di vita, è stato ritrovato lo scorso 3 luglio ad Anguillara.

Mentre nel lago erano in corso le ricerche del giovane, il primo luglio ha perso la vita fra le onde del mare di Santa Severa Gianfranco Ricci, sessantenne che si è tuffato in acqua dopo aver udito il grido di aiuto di una mamma e sua figlia. Quel giorno la bandiera rossa sventolava nel cielo, ma le due avevano deciso di addentrarsi comunque in acqua. Dopo averle salvate, insieme ad un altro bagnante, non ha più fatto ritorno a riva ed ha perso la vita.

Anche il quarantasettenne che ha perso la vita a Torvajanica stava cercando di salvare due persone, i suoi figli trascinati dalla corrente mentre facevano il bagno. Anche lui, però, si è trovato in difficoltà ed è stato inghiottito dalle onde.