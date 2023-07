Santa Severa, si tuffa in mare per salvare madre e figlia ma annega: morto il 60enne Gianfranco Ricci È morto affogato nel mare di Santa Severe per salvare la vita a mamma e figlia, dopo averle viste in difficoltà dalla riva: si chiamava Gianfranco Ricci e aveva 60 anni.

A cura di Beatrice Tominic

Si trovava sulla spiaggia di Santa Severa, sul litorale nord di Roma, quando ha notato due figure in difficoltà fra le onde del mare, madre e figlia di 44 e 9 anni: non ha esitato a tuffarsi Gianfranco Ricci, un uomo di sessant'anni di Cerveteri. Dopo essere riuscito a portare a riva la donna e la bambina, però, non ce l'ha fatta: è annegato davanti a bagnanti e soccorritori nella tarda mattinata di oggi, sabato primo luglio 2023.

Sul posto, oltre ai soccorritori a cui sono state immediatamente affidate la mamma e la bimba, anche i carabinieri della compagnia di Civitavecchia, intervenuti insieme a quelli della stazione di Santa Severa. Per il momento non sono state individuate responsabilità per quanto accaduto.

Il bagno e il salvataggio di madre e figlia

Non si erano fatte scoraggiare dalla bandiera gialla esposta dai bagnini degli stabilimenti vicini, che mette in guardia, ma che non vieta di farsi il bagno, madre e figlia, una quarantaquattrenne e una bimba di nove anni di Civita Castellana, nel viterbese. Il mare, però, questa mattina era molto mosso e le correnti hanno avuto la meglio: le due, in difficoltà, sono state avvistate dal sessantenne che non ha esitato e si è immediatamente tuffato in mare insieme ad un altro bagnante.

Ha raggiunto la bimba e l'ha portata alla boa più vicina, poi ha fatto la stessa cosa con la mamma, riuscendo a portarle in salvo. Poco dopo, però, è stato lui a scomparire travolto fra le onde.

Le ricerche del sessantenne

L'allarme è scattato subito e sul posto sono arrivati carabinieri e guardia costiera, oltre ai bagnini degli stabilimenti vicini. L'altro bagnante è stato salvato. Per il sessantenne di Cerveteri, invece, non c'è stato niente da fare: Ricci è stato individuato in acqua soltanto dopo una trentina di minuti, privo di sensi.

Gli operatori del personale sanitario lo hanno stabilizzato e trasportato in elisoccorso al policlinico Gemelli, ma l'uomo è deceduto durante il volo. La salma è già stata riconsegnata ai familiari.