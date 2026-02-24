L’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino è il migliore d’Europa per il nono anno consecutivo

L’aeroporto di Roma Fiumicino in festa per il nuovo riconoscimento ottenuto.

Per il nono anno consecutivo l'aeroporto di Roma Fiumicino "Leonardo da Vinci" è stato nominato il migliore in Europa per la qualità dei servizi offerti ai viaggiatori nella categoria dei grandi hub con oltre 40 milioni di passeggeri. A dirlo è stata l'associazione internazionale di categoria Airports Council International (ACI) World, attraverso gli Airport Service Quality (ASQ) Customer Experience Awards 2025.

Premiato anche l'aeroporto “Giovan Battista Pastine” di Ciampino, nella categoria degli scali tra i 2-5 milioni di viaggiatori: per lo scalo è il terzo anno consecutivo. Questi due premi permetto all'Italia di confermare la leadership a livello europeo attraverso il sistema aeroportuale della Capitale, gestito da Aeroporti di Roma.

Con quali criteri quello di Fiumicino è stato eletto l'aeroporto migliore di Europa

L'Airport Service Quality (ASQ) Customer Experience Awards è un'indagine internazionale con cui si misura l'esperienza dei consumatori in ambito aeroportuale sulla base di 30 indicatori da oltre settecentomila passeggeri in quasi 400 aeroporti in tutto il mondo. L'aeroporto di Fiumicino è stato valutato con il punteggio record di 4,64 su una scala di valutazione che va da 1 al massimo 5: nel 2025 lo scalo si è posizionato al primo posto tra tutti i 124 aeroporti europei e tra i grandi hub europei e nord americani partecipanti al sondaggio.

Non soltanto: l'aeroporto romano è riuscito anche ad aggiudicarsi tutte le categorie di premi: da quella del Best Airport, ai riconoscimenti per Most Dedicated Staff, Easiest Airport Journey, Most Enjoyable e Cleanest Airport in Europa. I punteggi migliori, inoltre, sono stati ottenuti per la customer experience, dall’efficienza del viaggio all’accoglienza, fino a pulizia e comfort complessivo.

Nella categoria tra i 2 e i 5 milioni di passeggeri emerge un'altra eccellenza romana: l'aeroporto di Roma Ciampino è stato premiato come il migliore e si è aggiudicato anche il riconoscimento di Most Dedicated Staff.

La reazione di AdR: "Nuova conferma del grande lavoro"

"Questo riconoscimento è un’ulteriore conferma del grande lavoro quotidiano delle nostre persone e di tutta la comunità aeroportuale ed è il frutto di una convinta politica di investimento nelle infrastrutture e di internalizzazione e governo delle attività operative più sensibili per la nostra utenza – ha fatto sapere l'amministratore delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone – Confermare per il nono anno consecutivo la leadership europea significa ora assumersi una responsabilità ulteriore", ha precisato.

"Nel 2025 abbiamo già raggiunto la cifra record di oltre 55 milioni di passeggeri complessivi tra gli scali di Fiumicino e Ciampino: adesso è necessaria una visione di evoluzione infrastrutturale di medio-lungo periodo. Per questa ragione occorre rafforzare la connettività internazionale del Paese, sostenere turismo ed economia e rendere il Leonardo da Vinci sempre più una piattaforma strategica per i flussi di transito globali", ha poi concluso.