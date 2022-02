Ladri nella storica pasticceria Panella in via Merulana: mangiano i cornetti e rubano l’incasso Stanotte due ladri sono entrati nella pasticceria Panella di via Merulana, rubando l’incasso e mangiando alcuni cornetti. Nelle stesse ore un furto simile si è verificato anche nel quartiere Prati.

Nella nottata di oggi, fra mercoledì 9 e giovedì 10 febbraio, due ladri sono entrati nello storico forno pasticceria Panella, in via Merulana. Panella è un locale storico, conosciuto da cittadini e turisti, nel cuore della città di Roma, nato come una piccola bottega da Augusto Panella quasi cento anni fa, nel 1929.

I due ladri, due uomini forse nordafricani, hanno fatto irruzione nel locale in piena notte e hanno provato a forzare la cassa per rubare i soldi guadagnati: nel frattempo, però, si sono messi a mangiare 5 cornetti prodotti dalla pasticceria. Alla fine, i due sono stati fermati grazie all'intervento dei carabinieri giunti sul posto.

Un altro furto in pasticceria nella notte

Quello che ha riguardato la pasticceria e forno Panella, è soltanto il primo di due furti avvenuti stanotte nei locali della città di Roma. L'altro, sempre ai danni di una pasticceria, si è consumato nel quartiere Prati, più precisamente in via Marcantonio Bragadin. Anche in questo caso i ladri sono entrati nella pasticceria e ne hanno approfittato per mangiare qualche dolce. Nel cuore della notte, i ladri hanno forzato la serranda e hanno infranto il vetro del locale, poi, una volta entrati, sono andati verso la cassa che sono riusciti a togliere e a portare via con sé.

Nello scappare, i ladri hanno approfittato per mangiare alcune delle delizie che si trovavano all'interno del negozio, in particolare alcuni cornetti alla crema e dei babà, dolci tipici della tradizione napoletana. Stavolta, però, le forze dell'ordine non sono riusciti a bloccarli: dopo essere stati allertati con una telefonata al 112, sul luogo sono arrivati i carabinieri e le indagini sono ancora in corso.