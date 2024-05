video suggerito

Ladri hi-tech a Roma, ecco come funziona il software che apre le macchine in sosta Nel quartiere Parioli, un Pc usato per la diagnostica delle auto è stato trasformato da un ladro in uno strumento per entrare nelle centraline e replicare le chiavi delle auto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Rosario Federico

33 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto Archivio

Il furto con scasso è stato superato dalla tecnologia. Questa notte nel quartiere Parioli a Roma i Carabinieri hanno sequestrato alcuni attrezzi da scasso e un particolare tipo di computer che in poco tempo può aprirsi un varco nei sistemi di sicurezza presenti nelle automobili.

Il pc è infatti in grado di fornire informazioni riservate sul veicolo, clonare una chiave o addirittura bypassare le centraline di accensione. Il materiale è stato trovato in possesso di un uomo di 42 anni argentino, che si aggirava tra le auto in sosta in via Casperia ai Parioli. Sono in corso accertamenti per risalire alla provenienza del pc e del materiale rinvenuto.

Come funziona il computer "grimaldello"

Il software può clonare una chiave o andare oltre il sistema di accensione delle auto e scardinare quindi in pochi minuti il sistema operativo delle auto ed entrare nelle auto parcheggiate in sosta. Con questa tipologia di computer i banditi possono anche eseguire una diagnosi della macchina (può dire se il veicolo ha guasti, per esempio) e allo stesso modo ottenere altre informazioni che non dovrebbero essere rivelate sul veicolo. Insomma, uno scasso automatizzato e tecnologico che può superare quello reale, ed esporre a molti rischi le auto.

Leggi anche La pizza napoletana di Vincenzo Capuano arriva a Roma: dove apre il primo locale nella capitale

Il ladro tecnologico arrestato ai Parioli

I fatti sono accaduti questa notte nel quartiere Parioli, in via Casperia a Roma, quando i Carabinieri hanno trovato diversi attrezzi da scasso, due centraline per auto e il computer con un sistema avanzato per la diagnostica delle auto in possesso di un 42enne argentino che girava indisturbato, con fare sospetto, tra le auto parcheggiate nei punti di sosta.

Il materiale è sotto sequestro e i militari stanno indagando per risalire alla provenienza del materiale. L'uomo di quarantadue anni è stato denunciato con l'accusa di ricettazione e possesso di chiavi alterate ingiustificato.