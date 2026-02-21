Ladri entrano in una casa, vengono scoperti dalla padrona e chiedono scusa: “Abbiamo sbagliato appartamento”
Nella serata di ieri, venerdì 20 febbraio, alcuni ladri hanno fatto irruzione in un appartamento di viale Bruno Buozzi nel quartiere Pilastro a Viterbo. I malviventi sono stati scoperti dalla proprietaria, che è rimasta pietrificata. Loro le hanno chiesto scusa, le hanno detto di aver sbagliato casa e sono andati via.
I tre, soprannominati "ladri gentiluomini", sono comunque ricercati. La vittima si è recata dalle forze dell'ordine e ha denunciato l'accaduto. Ha raccontato che, attorno alle 20, è rientrata a casa e ha trovato tre uomini col volto coperto. Li ha sorpresi mentre frugavano nei cassetti del soggiorno alla ricerca di oggetti da rubare. Ha trovato la casa a soqquadro.
La donna ha iniziato a urlare. Il gruppo si è voltato e, invece di scappare, ha chiesto scusa: "Mi hanno detto che avevano sbagliato appartamento", ha raccontato alle forze dell'ordine. Dopodiché sono andati via utilizzando la porta di ingresso: non l'hanno aggredita né hanno portato via nulla. Ora gli investigatori, raccolta la denuncia della proprietaria di casa, sono a lavoro per trovarli. Hanno acquisito alcune testimonianze e stanno cercando telecamere che possano aver ripreso i tre.
Eventuali filmati potrebbero infatti aiutare a risalire ai loro volti e quindi a bloccarli.
Per la vittima è plausibile che la banda puntasse a un altro appartamento, forse nelle vicinanze, che nascondeva un bottino molto proficuo. Nel suo, invece, non ci sarebbe stato nulla di prezioso. Infatti i ladri non hanno portato via nulla. Ora, per quanto gentili, non resta che individuarli prima che commettano il colpo che avevano architettato.