Ladri entrano in una casa, vengono scoperti dalla padrona e chiedono scusa: “Abbiamo sbagliato appartamento”

Tre ladri hanno fatto irruzione in una casa a Viterbo. Sono stati sorpresi dalla padrona di casa, alla quale hanno chiesto scusa.

Immagine di repertorio

Nella serata di ieri, venerdì 20 febbraio, alcuni ladri hanno fatto irruzione in un appartamento di viale Bruno Buozzi nel quartiere Pilastro a Viterbo. I malviventi sono stati scoperti dalla proprietaria, che è rimasta pietrificata. Loro le hanno chiesto scusa, le hanno detto di aver sbagliato casa e sono andati via.

I tre, soprannominati "ladri gentiluomini", sono comunque ricercati. La vittima si è recata dalle forze dell'ordine e ha denunciato l'accaduto. Ha raccontato che, attorno alle 20, è rientrata a casa e ha trovato tre uomini col volto coperto. Li ha sorpresi mentre frugavano nei cassetti del soggiorno alla ricerca di oggetti da rubare. Ha trovato la casa a soqquadro.

La donna ha iniziato a urlare. Il gruppo si è voltato e, invece di scappare, ha chiesto scusa: "Mi hanno detto che avevano sbagliato appartamento", ha raccontato alle forze dell'ordine. Dopodiché sono andati via utilizzando la porta di ingresso: non l'hanno aggredita né hanno portato via nulla. Ora gli investigatori, raccolta la denuncia della proprietaria di casa, sono a lavoro per trovarli. Hanno acquisito alcune testimonianze e stanno cercando telecamere che possano aver ripreso i tre.

Eventuali filmati potrebbero infatti aiutare a risalire ai loro volti e quindi a bloccarli.

Per la vittima è plausibile che la banda puntasse a un altro appartamento, forse nelle vicinanze, che nascondeva un bottino molto proficuo. Nel suo, invece, non ci sarebbe stato nulla di prezioso. Infatti i ladri non hanno portato via nulla. Ora, per quanto gentili, non resta che individuarli prima che commettano il colpo che avevano architettato.