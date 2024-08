video suggerito

Ladri entrano in casa e i vicini danno l’allarme: i polziotti li trovano nascosti in un armadio I poliziotti stamattina hanno arrestato due ladri durante un furto in abitazione nel quartiere Gianicolense a Roma. Si erano nascosti dentro un armadio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Si sono arrampicati su un palazzo e, convinti di non essere scoperti, sono entrati all'interno di un'abitazione al primo piano di un palazzo in via Raffaele Paolucci in zona Gianicolense a Roma, nei pressi di Villa Pamphilj. Ma i residenti li hanno visti, mentre entravano nell'appartamento attraverso una tapparella e hanno dato l'allarme, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112. Si tratta di due uomini, uno di trent'anni e l'altro di trentacinque.

Un tentato furto in concorso quello avvenuto nella mattinata di oggi, venerdì 23 agosto, nel quadrante Ovest della Capitale, che è teminato con due arresti. Secondo quanto ricostruito erano circa le ore 9.53 quando alcuni cittadini hanno chiamato le forze dell'ordine, segnalando di aver visto due uomini mentre si muovevano in maniera sospetta vicino al palazzo ed entravano di nascosto da una finestra, che si trova al primo piano. Subito si sono attivati gli agenti della Polizia di Stato, che hanno raggiunto l'indirizzo indicato con le pattuglie del Commissariato Trastevere e la Squadra Volanti.

I poliziotti sono entrati all'interno dell'abitazione nella quale i proprietari non c'erano e hanno cercato i ladri. Ricerche che si sono concluse quando li hanno trovati chiusi all'interno di un armadio. Un nascondiglio improvvisato mentre mettevano a soqquadro la casa in cerca di gioielli, soldi e oggetti di valore e hanno sentito gli agenti arrivare. Ma non è bastato per scappare dalla polizia. Tutti e due sono stati arrestati e domani verrà celebrato il processo per direttissima. Alcuni giorni fa i poliziotti hanno invece arrestato un altro ladro con la passione per la lettura, che è stato sorpreso all'interno di un'abitazione nel quartiere Prati in cui voleva rubare, sdraiato sul letto a leggere.