Ladro entra in un’abitazione ma si mette a leggere: i poliziotti lo trovano sul letto e lo arrestano Un ladro con la passione per la lettura è stato arrestato durante il furto in un appartamento in zona Prati a Roma. I poliziotti lo hanno sorpreso, mentre leggeva un libro sul letto del proprietario di casa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Era entrato furtivamente in un appartamento in via Carlo Mirabello nel quartiere Prati a Roma per rubare. Ad attirare la sua attenzione però non sono stati soldi, gioelli oppure oggetti preziosi, ma un libro. Conquistato dal volume, si è messo a sfogliarlo. Immerso nella lettura, si è quasi come dimenticato di cosa stesse facendo, che fosse appunto nel bel mezzo di un furto in abitazione, che avrebbe dovuto restarci dentro il minor tempo possibile, se non voleva essere scoperto. Ma così non è stato ed è finito in manette. Un episodio curioso, che ha portato all'arresto del ladro.

Ladro si mette a leggere nella casa in cui stava rubando

Secondo quanto ricostruito il malvivente, un trentottenne, aveva preso di mira l'abitazione e ci si è intrufolato per compiere un furto. Ma una volta dentro, nella camera da letto del proprietario di casa, ha notato un oggetto sul quale non ha potuto fare a meno di soffermarsi, nonostante i momenti concitati e il poco tempo. Un libro, evidentemente un volume al quale era particolarmente legato o che forse avrebbe desiderato da tempo. Così ha interrotto ciò che stava facendo, si è sdraiato sul letto e si è messo a leggere.

I poliziotti trovano il ladro sul letto a leggere e lo arrestano

A dare l'allarme è stato il proprietario di casa, un uomo di settantuno anni, il quale si è accorto che c'era qualcuno nella sua abitazione, proprio in camera da letto. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, sul posto sono arrivati in poco tempo i poliziotti. Lo hanno trovato sul letto, mentre leggeva. A terra c'era una busta, quasi dimenticata, con all'interno alcuni festiti firmati, che il ladro avrebbe voluto portarsi via. Gli agenti lo hanno arrestato.