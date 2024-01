Ladri entrano in casa a Capodanno e smurano la cassaforte, i proprietari: “Cerchiamo testimoni” I proprietari di un’abitazione all’interno della quale la notte di Capodanno sono entrati dei ladri hanno lanciato un appello in cerca di testimoni. I malviventi hanno smurato la cassaforte. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Il buco nel muro dove stava la cassaforte

Dei ladri sono entrati all'interno di un'abitazione nel Comune di Ladispoli, sul litorale Nord della provincia di Roma e hanno smurato la cassaforte, portandosi via tutto ciò che era contenuto al suo interno. A renderlo noto sono stati i proprietari, che su Facebook hanno lanciato un appello ai cittadini ripreso da diverse testate locali, chiedendo loro se qualcuno avesse visto qualcosa, o si fosse accorto di strani movimenti la notte di San Silvestro, di contattarli oppure di rivolgersi alle forze dell'ordine.

I ladri fuggiti con la cassaforte in una busta del Lidl

"Buonasera a tutti e buon inizio anno (spero migliore del nostro) – inizia il post fiume – Cerchiamo testimoni!". Insieme al messaggio Stefania T. ha pubblicato le foto di una camera da letto a soqquadro dalle pareti rosa e tante farfalle, dove si vede chiaramente il buco nel muro, da dove è stata tolta la cassaforte.

"Se qualcuno ha visto qualcosa di sospetto o qualcuno uscire da un palazzo con una cassaforte dentro ad una busta del supermercato Lidl e sicuramente sporchi di polvere o calcinacci, intorno a mezzanotte (supponiamo) in via Ladislao Odescalchi, proprio dove c'è la rotonda grande con l'ancora dentro, mi scriva in privato o chiami i carabinieri".

Tra i gioielli rubati un bracciale con nome e data di nascita

La notte del furto come spiega la proprietaria la famiglia per fortuna non era in casa: "Siamo tornati oggi e abbiamo trovato questa bella sorpresa!". Tra i preziosi rubati c'erano bracciali, in particolare uno con il nome e la data 24-10-2020.