Ladri di auto in garage si danno alla fuga travolgendo il custode

A cura di Redazione Roma

L'estate del 2024 è stata segnata della capitale da un apparente aumento dei furti in casa a stare alle cronache, saranno poi i numeri ufficiali delle forze dell'ordine a restituire l'entità del fenomeno. I furti hanno riguardato anche i garage dei palazzi semi vuoti con i condomini in ferie. Lo scorso 21 agosto (giovedì) una coppia di malviventi si è introdotta nel garage seminterrato in viale Angelico. Nel mirino dei ladri una Toyota Yaris. Dopo essere saliti a bordo forzandola, e dopo essere riusciti a metterla in moto, sono partiti a tutta velocità travolgendo il custode del garage che aveva tentato di fermarne la fuga. Vedendosi l'uomo davanti però i ladri non si sono fatti molti scrupoli e sono andati dritti per la loro strada. Per fortuna il garagista non ha riportato gravi conseguenze. Ora i ladri rischiano oltre all'accusa di furto anche quella di lesioni.

L'episodio è stato raccontato sulle pagine del Corriere della Sera, dove nell'edizione romana si riporta anche di un furto molto simile avvenuto in un garage lo scorso 27 agosto, questa volta in via di Casal Selce.

Sempre questo agosto all'onore delle cronache è invece balzato il colpo ben più fortunato di due ladri acrobati che si sono intrufolati in un'abitazione di Roma Nord, portandosi via beni e contanti per oltre 1 milione di euro. Un ladro decisamente meno fortunato è quello che lo scorso 21 agosto è stato arrestato mentre si era fermato a leggere un libro nell'abitazione dove si era intrufolato: si era appassionato alla lettura del volume prelevato dalla libreria della casa dove era entrato a rubare. È finita male anche per i due ladri acrobati che si sono fatti beccare e arrestare nel più scontato dei nascondigli all'arrivo improvviso delle forze dell'ordine: gli agenti li hanno arrestati mentre si nascondevano nell'armadio.