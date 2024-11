video suggerito

La vera storia della tigre avvistata fra Ardea e Aprilia: cosa è successo Un fine settimana di paura ad Ardea dove c’è chi ha detto di aver visto una tigre aggirarsi per la cittadina. Dopo giorni di perlustrazione, parlano le autorità: ecco cosa è successo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una tigre a spasso per Ardea e Aprilia. Non è il titolo di un film, ma una psicosi che ha coinvolto la maggior parte degli abitanti delle due cittadine, rispettivamente una in provincia di Roma e l'altra di Latina, nell'ultimo fine settimana. Tutto è cominciato con la notizia di un presunto avvistamento il primo novembre da parte di un cittadino che stava portando al passeggio il suo cane, poi un'automobile "sbranata" con presunti segni di graffi e zampate, nella zona di Nuova Florida.

Così, mentre il tam tam della notizia faceva il giro dei gruppi Facebook della zona, gli agenti della polizia si sono messi sulle tracce dell'animale. E, circa due giorni dopo, sono stati in grado di accertare la mancata presenza dell'animale, ritenuta "priva di fondamento".

Tigre a spasso per Ardea: le smentite

Dopo due giorni di ricerche, è arrivata la conferma, prima dal proprietario dello "Zoo delle star", l'unico in zona a possedere grandi felini e poi dal primo cittadino. Il proprietario del circo ha confermato di non aver nessun animale disperso e, dopo di lui, anche il sindaco ha dichiarato che la polizia locale le forze dell'ordine non hanno mai ricevuto alcuna segnalazione ufficiale.

Una notizia nata e gonfiata sui social network, terminata con i riscontri ufficiali degli agenti, come sottolineato dal primo cittadino Fabrizio Cremonini. "Dopo aver effettuato vari controlli e passato al setaccio l'area, non è stata trovata nessuna traccia dell'animale", ha dichiarato. Insomma, stando a quanto emerso fino ad ora, si sarebbe trattato di un falso allarme.

Il circo e i grandi felini in fuga: il caso di Ladispoli

L'allarme è stato lanciato dopo l'arrivo del circo, fra Ardea e Aprilia. Un appuntamento che spesso si conferma nella zona a ridosso del periodo natalizio. Come precisato dal proprietario, però, nessun animale (con particolare attenzione ai grandi felini) manca all'appello. Che la psicosi sia scoppiata ricordando il caso di Ladispoli lo scorso anno, sempre nello stesso periodo.