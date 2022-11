La truffa allo Stato di due tassisti romani: percepivano anche il reddito di cittadinanza Due tassisti, un uomo e una donna, sono stati denunciati alla procura di Roma e dovranno difendersi dall’accusa di truffa ai danni dello Stato.

A cura di Enrico Tata

Facevano i tassisti, ma percepivano il reddito di cittadinanza. In pratica al loro reddito derivante dalle corse in taxi aggiungevano i soldi del sussidio statale anche se, ovviamente, non ne avevano alcun diritto. I due, un uomo e una donna, sono stati denunciati alla procura di Roma e dovranno difendersi dall'accusa di truffa ai danni dello Stato.

Nel solo mese di novembre la polizia e la guardia di finanza hanno controllato ben 140 automobili e hanno elevato 32 multe nell'area dell'aeroporto di Fiumicino. Tre tassisti sono stati sanzionati con una multa complessiva di oltre 6mila euro. Per loro è stata chiesta anche la revoca ad esercitare l'attività presso lo scalo romano. Quattro persone sono state denunciate e le loro patenti di guida sono state ritirate per uso di sostanze stupefacenti e uso di sostanze alcoliche. Un tassista è stato infine denunciato per il reato di estorsione ai danni di un passeggero straniero appena arrivato a Ciampino.

La truffa del reddito di cittadinanza: avevano uno yacht ma percepivano il sussidio

Recentemente a Civitavecchia, litorale romano, sono stati scoperti altri truffatori del reddito di cittadinanza. Tredici persone sono risultate proprietarie di barche, ma anche destinatarie del sussidio statale. Eppure un cittadino che chiede di ricevere il reddito di cittadinanza non può possedere alcuna imbarcazione da diporto, stabilisce la legge. Né lui né i componenti della sua famiglia. Avrebbero percepito in totale 98mila euro che in realtà non gli spettavano. Uno di loro, per esempio, utilizzava abitualmente un'imbarcazione formalmente intestata a una società, di cui però lui era amministratore unico. Insomma, la barca era sua.