La Torre Chia di Pasolini è stata acquistata dall’attore Gallinari: “Innamorato di questo posto” “L’ho vista e mi sono innamorato – ha dichiarato l’attore Gabriele Gallinari, nuovo proprietario della Torre Chia – C’è Pasolini, ma sono a casa mia”.

A cura di Beatrice Tominic

La Torre Chia di Pasolini a Soriano nel Cimino.

Ha interpretato ruoli in fiction come Don Matteo 8 e Squadra Antimafia, ha preso parte al film tv Montalbano, ma ha lavorato spesso a teatro: è qui che, nel 2016, figura come ospite in "Pasolini: una vita al confine". E quest'anno Gabriele Gallinari, uno degli attori più promettenti del panorama italiano, ha deciso di acquistare la casa che è appartenuta proprio a Pasolini. Si tratta della Torre Chia, a Soriano nel Cimino, in provincia di Viterbo.

"Ho avuto un mese di dubbio, poi ho fatto un sogno: ho visto passare Pasolini con la sua Alfa Romeo, mi ha sorriso ed ha proseguito sulla sua strada. Quel sogno è stato come un nulla osta – ha raccontato Gallinari a la Repubblica – Cercavo una casa in affitto in campagna da queste parti per un’estate, poi ho visto che questa che era in vendita. Online veniva presentata come l'ultima dimora di Pasolini e mi sono incuriosito per le foto".

La scelta di acquistare la casa di Pasolini

"Era fuori dai miei programmi, ma quando sono venuto a vederla mi sono innamorato di questo posto: qui la natura sovrasta tutto il resto – ha continuato a spiegare – Non ho comprato la casa perché era di Pasolini, ma proprio perché sono rimasto colpito da questo luogo. Ma devo ammettere che non posso non pensare che ha costruito questa casa come se fosse un ponte fra passato e presente, con rispetto per la natura che lo circonda: appena arrivi e attraversi il cancello, superi le mura e poi entri in uno spazio che sembra dimenticato, dove sorgono la torre e i ruderi, ma non vedi l'abitazione".".

Nonostante Gallinari abbia acquistato l'abitazione, ha confermato la possibilità di visitare Torre Chia, proprio come avveniva negli ultimi anni. Esclusi i visitatori, però, dagli spazi interni alla casa da dove, però, già da tempo, erano stati portati via gli arredi originali, gli arazzi e i mobili etnici.

"Quando arrivano i visitatori spesso mi fanno domande o raccomandazioni: scegliendo questa casa mi sono assunto una responsabilità – ha continuato – Penso di essere qui di passaggio: io custodisco questo posto e nel frattempo sono ripagato dall'impegno di vivere in un posto così bello. C'è Pasolini, ma sono a casa mia".

La Torre Chia, ammirata e abitata da Pier Paolo Pasolini

Alta 42 metri, la Torre di Chia, conosciuta anche come Castello di Colle Casale, ha affascinato Pier Paolo Pasolini durante le riprese del film “Il Vangelo secondo Matteo”, nel 1963: Pasolini si è innamorato talmente tanto di questo luogo che ha poi deciso di renderlo la sua seconda casa. Sette anni dopo è riuscito a completare l'acquisto della Torre e, proprio ai suoi piedi, ha costruito l'abitazione in pietra e vetro. La struttura si mimetizza facilmente con la natura, tra le rocce e il verde delle piante che la circonda.