La Tangenziale Est riapre in anticipo: ecco quando finiscono i lavori sulla sopraelevata “I lavori in Tangenziale Est procedono a ritmo serrato”, hanno fatto sapere dal Campidoglio. E si chiudono in anticipo i lavori sulla sopraelevata in direzione via Salaria: ecco quando riapre la strada. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Ha creato non pochi disagi la chiusura della Tangenziale Est per lavori in vista del Giubileo del 2025, con lunghe code e ingorghi di traffico. I primi interventi sono scattati alle 22 di martedì 23 luglio 2024 sul viadotto inferiore in direzione Salaria a cui, a partire dal 9 agosto, si sono aggiunti quelli al viadotto superiore, in direzione San Giovanni. La riapertura della Tangenziale Est in tutta la sua totalità è prevista il 2 settembre, ma visto il ritmo serrato dei lavori, il viadotto inferiore in direzione Salaria riapre con anticipo, alle 17 del prossimo 16 agosto.

Tangenziale Est, il viadotto inferiore riapre in anticipo

A farlo sapere sono l'assessora ai Lavori pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini e il Comandante del Corpo della Polizia Locale della Capitale Mario De Sclavis che in una nota spiegano che il tratto soprelevato della Tangenziale est in direzione Salaria sarà di nuovo percorribile con tre giorni di anticipo sul previsto, dalle ore 17 del 16 agosto.

Nello stesso avviso lavori viene sottolineato che i lavori procedono a ritmo serrato e viene confermata la riapertura dell'intera Tangenziale Est a settembre.

Le dichiarazioni

"Procediamo spediti con i lavori, grazie ad Anas che sta portando avanti un cantiere complesso che in alcuni casi ha riservato delle insidie e al Dipartimento LLPP, tramite il quale è stato possibile intervenire in modo puntuale ed efficace – ha dichiarato l'assessora Segnalini – I romani aspettavano questi lavori da 40 anni".

Non ha tardato ad arrivare anche il commento del comandante De Sclavis. "Un risultato importante che ha visto la Polizia Locale di Roma Capitale impegnata in prima linea nella gestione della viabilità, con un cospicuo numero di agenti in campo ogni giorno per cercare di limitare i disagi alla circolazione, oltreché in una costante azione di monitoraggio sul rispetto delle tempistiche dei lavori", ha sottolineato.