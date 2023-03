La storia di Salima: “Sfrattata con mia figlia piccola, adesso ci accampiamo in municipio” Salima ha 27 anni, ha una figlia di tre anni e mezzo e ieri mattina è stata sfrattata dalle forze dell’ordine. Subito dopo si è accampata per protesta nella sala consigliare di Tor Bella Monaca.

"Sono venuta qui al Municipio VI, ho portato la tenda perché purtroppo oggi sono stata sfrattata insieme alla mia famiglia e a mia figlia. Siamo fuori casa, non abbiamo soluzioni, l'unica soluzione che ci hanno offerto gli assistenti sociali è quella della casa famiglia dove possiamo andare solo io e la bambina". Salima ha 27 anni, ha una figlia di tre anni e mezzo e ieri mattina è stata sfrattata dalle forze dell'ordine. Subito dopo si è accampata per protesta nella sala consigliare di Tor Bella Monaca a Roma.

Salima, sfrattata senza preavviso dopo le rassicurazioni del proprietario di casa

"Questo problema è iniziato con la pandemia Nel 2020 il mio compagno ha perso il lavoro e da lì non siamo più riusciti a pagare l'affitto, abbiamo parlato con il proprietario, gli abbiamo detto che stavamo un po' in difficoltà e se ci poteva aspettare per qualche mese. Due mesi dopo ho trovato la notifica dello sfratto nella casella postale, senza preavviso. Anzi ci aveva pure tranquillizzati all'inizio", ha raccontato la ragazza alle telecamere di Fanpage.it.

L'Onu ha riconosciuto il diritto di Salima ad avere una casa

Grazie all'aiuto del sindacato Asia Usb e all'Assemblea di autodifesa degli sfratti, Salima ha contattato l'Alto Commissariato dell'Onu, che ha sancito il diritto della giovane donna ad avere una casa, fermare lo sfratto e trovare una soluzione alternativa. È stato disposto soltanto un blocco di mesi mesi. "Poi, nell'udienza il giudice non ha riconosciuto questa richiesta di sospensione da parte dell'ONU, in quanto sostiene perché è solamente una raccomandazione. È crudeltà. Ecco io la posso chiamare crudeltà. Spero mi diano una casa e non mi muovo da qui fin quando non ci sarà una soluzione. Come faremo di notte? Bella domanda, non lo so, davvero non lo so", ha spiegato ancora Salima.

