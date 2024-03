La storia della pensionata di Roma infettata dalla dengue nel salotto di casa: “È davvero ‘spaccaossa’” Il virus della dengue sempre più presente in Italia. “Ho provato il disagio di una malattia tropicale senza spostarmi dal mio salotto, senza nemmeno il gusto di un viaggio esotico, anche se nel mio quartiere sono diventata famosa, insieme a mia nipote, dopo il ricovero legato all’infezione”, ha raccontato la signora Franca. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Neanche il piacere di aver fatto un viaggio esotico per Franca Pandolfi, 80 anni, residente a Roma. La signora ha raccontato di essersi ammalata di dengue, la cosiddetta febbre spacca ossa, probabilmente grazie a una puntura ricevuta nel salotto di casa.

All'agenzia AdnKronos Salute ha raccontato la sua storia. I sintomi iniziali sono quelli di una normale influenza, ma in seguito la signora comincia a preoccuparsi perché cominciano ad arrivare anche fortissimi dolori alle ossa. È il medico di famiglia che le consiglia di eseguire il test all'ospedale Spallanzani. A insospettire il dottore è stato anche il fatto che la nipote della donna si era anche lei ammalato di dengue a fine estate.

"Ho provato il disagio di una malattia tropicale senza spostarmi dal mio salotto, senza nemmeno il gusto di un viaggio esotico, anche se nel mio quartiere sono diventata famosa, insieme a mia nipote, dopo il ricovero legato all'infezione", ha raccontato la signora Franca.

"Avevo sentito parlare di questa malattia, ma mi sembrava una cosa remota. Ho iniziato ad avere dei sintomi che mi sembravano di una normale influenza, non ci ho pensato subito. Dopo i primi giorni, però, ho cominciato ad avere dolori fortissimi alle ossa. A questo punto è intervenuto il mio medico di famiglia che mi ha consigliato il test", ha spiegato l'anziana.

La donna è stata in ospedale per una settimana intera, con fortissimi dolori alle ossa che non la lasciavano neanche dormire. "I medici mi hanno spiegato allora che la malattia si chiama anche ‘spacca ossa'. E posso assicurare che è proprio così", ha raccontato ancora la signora Franca.

Il vettore del virus della dengue è la zanzara Aedes aegypti, che rischia di diventare endemica in Italia come la sua cugina, l'Aedes albopictus, cioè la zanzara tigre. Secondo il virologo Fabrizio Pregliasco nel 2023 si sono verificati in Italia 82 casi autoctoni di dengue, ma il dato appare sottostimato per una ragione principale: per chi non ha fatto viaggi all'estero, in zone dove questo virus è molto presente, è difficilissimo distinguere la dengue da altre patologie. Inoltre i sintomi sono spesso quelli di un'influenza. Evitare che questo virus diventi endemico in Italia per Pregliasco è "una battaglia non facile, ma sicuramente parliamo di una malattia più tamponabile rispetto a una patologia a trasmissione respiratoria, per la quale la difficoltà di controllo è sicuramente più alta".