La storia della 13enne aggredita a San Lorenzo non è come la raccontano: la minore rischia una denuncia

L’aggressione nei confronti della 13enne che sta facendo notizia in questi giorni non sarebbe mai esistita: secondo quanto appreso da Fanpage.it, non ci sarebbero riscontri dalle telecamere di sorveglianza.

Aveva denunciato di essere stata aggredita mentre andava a scuola da un uomo che viveva senza fissa dimora. La notizia aveva iniziato a circolare in vari gruppi di quartiere dove, come spesso accade in questi casi, si sono scatenate indignazione e paura fra gli utenti, senza alcuna conferma della veridicità di quanto accaduto: i carabinieri nei giorni scorsi non avevano mai confermato la notizia.

Già nei giorni scorsi non trovando riscontri Fanpage.it non aveva pubblicato alcuna notizia a riguardo. La conferma è arrivata soltanto nelle scorse ore: secondo quanto appreso da Fanpage.it, il racconto sarebbe risultato essere falso e l'aggressione non sarebbe mai avvenuta. I fatti non avrebbero avuto trovato alcun riscontro nel corso degli accertamenti.

Il racconto della giovane e la scoperta della finta aggressione

La giovane aveva raccontato di essere stata avvicinata da un uomo senza fissa dimora di origine straniera mentre stava andando a scuola per seguire le lezioni, come ogni giorno, nel quartiere di San Lorenzo. La tredicenne avrebbe spiegato di essere stata presa a pugni sul volto e sullo stomaco. Ha chiamato i genitori che, poco dopo, l'hanno accompagnata a sporgere denuncia.

Poco dopo sono scattate le indagini e la caccia all'uomo. Il racconto, rimbalzato sui vari gruppi di quartiere, ha fatto divampare una psicosi fra gli utenti e gli abitanti di San Lorenzo. "Si tratta dell'ennesima aggressione", hanno scritto alcuni. "Ancora una volta i cittadini di San Lorenzo, e persino i ragazzi che vanno a scuola, vengono esposti a episodi di violenza insensata. Di nuovo", è il commento di altri. Accuse lanciate contro il profilo di una persona che, come appreso da Fanpage.it, non esisterebbe neanche.

Aggredita a 13 anni a San Lorenzo: "Storia falsa, non ci sono riscontri"

Mentre per le strade e i gruppi di quartiere utenti e abitanti erano già pronti a schierarsi contro qualsiasi persona che potesse in qualche modo avere delle caratteristiche corrispondenti con quelle dell'aggressore, sono andati avanti gli accertamenti. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, le verifiche non avrebbero dato riscontri: il fatto non sarebbe avvenuto. Le telecamere di sicurezza della zona, poste proprio in prossimità del percorso che la ragazza ha fatto in direzione della scuola, negli orari indicati dalla denuncia in cui sarebbe avvenuta la presunta aggressione non hanno ripreso alcun fatto sospetto.

Nessun senza fissa dimora si sarebbe avvicinato alla ragazza. La storia risulterebbe essere totalmente inventata. Ora rischia una denuncia per procurato allarme che potrebbe non avere conseguenze in quanto minore di 14 anni. Dal municipio, nel frattempo, è arrivata la richiesta di maggiore responsabilità, anche ai gruppi di quartiere, nel diffondere notizie gravi senza che vi sia una reale verifica per evitare che possa far scattare allarmi sociali e destabilizzare interi quartieri.