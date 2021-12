La storia del primo Mister Ok: come è iniziata la tradizione di Capodanno dei tuffi nel Tevere Ogni anno, nel giorno di Capodanno, da oltre mezzo secolo Mister Ok si tuffa nelle acque del Tevere. Il primo, ad inaugurare la tradizione, è stato Rick De Sonay.

A cura di Beatrice Tominic

Foto da Facebook di Rick De Sonnay, il primo Mister Ok.

Quella del tuffo di Mister Ok è, ormai, una delle tradizioni di Capodanno più famose che riguardano la città di Roma: ogni anno, nella tarda mattinata del primo giorno di gennaio, Mister Ok si tuffa nelle acque del Tevere da ponte Cavour, a pochi passi dall'omonima piazza e dal monumento di Castel Sant'Angelo.

Nel Capodanno del 2022 è ancora Maurizio Palmulli, per la 34esima volta, a lanciarsi in costume per il tuffo più famoso dell'anno: la tradizione, però, ha avuto origine molti anni prima del suo arrivo: scopriamo quando e come è nata.

Il primo Mister Ok della storia

Il primo tuffo di Mister Ok si è tenuto nel 1946, 76 anni fa. A compierlo, colui che ha dato inizio alla tradizione: l'italo belga Rick De Sonay. Nato nel 1899, era tornato nella città di Roma nel 1945 e dall'anno successivo al suo arrivo nella capitale, per festeggiare il suo compleanno che era, appunto, il primo gennaio, ha iniziato a tuffarsi nel biondo Tevere indossando un costume da bagno e un cappello a cilindro. Il lancio, un salto a volo d'angelo a mezzogiorno, si teneva subito dopo lo sparo del cannone del Gianicolo da ponte Cavour che collega rione Prati a quello di Campo Marzio e che raggiunge un'altezza complessiva di 18 metri. Una volta riemerso dall'acqua, mentre il pubblico si metteva ad applaudire, Rick De Sonay era solito fare il gesto dell' "okay" con la mano per rassicurarlo sulle sue condizioni dopo l'impatto in acqua: è da questo saluto al suo pubblico che deriva il soprannome che lo ha accompagnato tutta la vita.

La fine di un'epoca e l'addio ai tuffi

Nel corso degli anni Mister Ok ha iniziato a diventare sempre più popolare fino ad arrivare al cinema: nel 1968, nel film diretto da Dino Risi "Straziami, ma di baci saziami" è stato proprio Rick De Sonay, il primo Mister Okay, a salvare Nino Manfredi, nei panni di un suicida nel Tevere. In quelle prime decadi di tuffi, il Tevere poteva vantare acqua pulita e le ragazze e i ragazzi, spesso, si immergevano per farsi un bagno o, semplicemente, sostavano nelle sponde del fiume romano per prendere il sole. L'ultimo tuffo di De Sonnay arriva negli anni Ottanta, ma la tradizione è destinata a continuare: molti sono i pretendenti del titolo di Mister Ok. Fra loro, come abbiamo visto in apertura, il discepolo più fedele, Maurizio Palmulli, che fino ad oggi ha fatto oltre 30 tuffi a Capodanno.