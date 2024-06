La statua della mamma del direttore di Fantozzi torna nel palazzo della Regione Lazio

video suggerito

La statua della mamma del mega direttore galattico Catellani del primo film di "Fantozzi" torna nel palazzo della Regione Lazio su via Cristoforo Colombo alla Garbatella.

A cura di Rosario Federico

A sinistra il palazzo della Regione Lazio su via Cristoforo Colombo, a destra invece una scena tratta dal film "Fantozzi" del 1975 diretto da Luciano Salce in cui è presente la statua della mamma del mega direttore galattico (Canale Youtube "youtobeelvis")

La copia da calchi originali della statua della mamma del mega direttore galattico Catellani tornerà nel palazzo della Regione Lazio su via Cristoforo Colombo, presso il quartiere Garbatella a Roma.

È il luogo dove fu girato il primo episodio dei film dedicati al personaggio del ragioniere Ugo Fantozzi, una delle figure che ha segnato il genere della commedia all'italiana negli anni 70 e il cinema italiano degli ultimi decenni.

La reazione della Regione Lazio: "La statua torna nel luogo del film"

Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha annunciato all'Agenzia DIRE, l'esibizione della statua nell'edificio in cui ha sede la Giunta regionale: "Non sarà esposta all'ingresso del palazzo come nel film ma tra il primo e il secondo piano – ha spiegato Rocca – accompagnata da una targa, un omaggio al grande attore Paolo Villaggio, che scelse proprio quel luogo per ambientare il primo indimenticabile film", conclude il presidente della Regione Lazio che ha parlato a margine dell'evento degli Stati generali europei sulla sostenibilità in corso quest'oggi ai Mercati di Traiano.

La statua della mamma del mega direttore

La statua della mamma del "mega direttore galattico" è comparsa per la prima volta al cinema nel 1975 con il primo film della saga del ragioniere. Il personaggio è temuto dai dipendenti ed è considerato un'entità astratta, una leggenda a cui stare alla larga. Ecco perché nei film le scene in cui Ugo Fantozzi rende omaggio in modo servile alla statua che rappresenta la mamma del direttore all'uncinetto risultano esilaranti e hanno fatto la storia del genere.

Omaggio all'attore sulla scena della Tangenziale

Non è la prima iniziativa svolta in ricordo del personaggio di Ugo Fantozzi. Quattro anni dopo la scomparsa di Paolo Villaggio, il 3 luglio 2021, il ragioniere più famoso d'Italia è stato omaggiato con una palina celebrativa realizzata in materiale di ghisa e con alcuni dialoghi presenti nel film tra Fantozzi e la moglie.

L'iniziativa promossa da Roma Capitale è avvenuta vicino l'abitazione sulla Tangenziale Est, utilizzata come location per le riprese della pellicola. Il luogo rappresenta una delle scene più iconiche della saga: è il punto in cui Fantozzi prese l'autobus al volo lanciandosi dal balcone in una delle scene più famose del film realizzato nel 1971.