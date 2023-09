La seconda casa più costosa d’Italia si trova a Roma: il prezzo esorbitante è di 15 milioni di euro Secondo una ricerca condotta da Idealista sul proprio database di immobili in vendita, la seconda casa più costosa d’Italia è una villa alla Camilluccia, Roma Nord.

A cura di Enrico Tata

La seconda casa più costosa d'Italia si trova a Roma, secondo una ricerca condotta da Idealista sul proprio database di immobili in vendita. Quella più cara è una sontuosa magione nelle campagne di Livorno, messa in vendita a 28 milioni di euro. Ma al secondo posto ci sono due splendide ville alla Camilluccia, Roma Nord, una delle zone più esclusive della Capitale. Prezzo al pubblico, 15 milioni di euro.

Duemila metri quadrati, giardino di 9mila metri quadrati, 18 stanze complessive, 14 bagni, costruita nel 1951 da Aldo Gucci, figlio del fondatore del fondatore della celebre casa di moda, che si era trasferito da Firenze a Roma per seguire e curare l'espansione del marchio. Da alcune stanze si può godere di una vista mozzafiato sulla città, da cui si può scorgere anche l'Altare della Patria.

Varcato il cancello d'ingresso, si attraversa un lungo viale alberato. La villa, si legge sull'annuncio di Idealista, "si ispira a un mix di stile Inglese con accenti Toscani". La moglie di Aldo Gucci, infatti, era nata nel Regno Unito e per questo ha voluto inserire decori tipici di quei posti. La seconda villa del complesso è stata costruita anch'essa da Aldo Gucci agli inizi degli anni '60 per uno dei suoi figli ed appartiene ancora, come l'altra, agli eredi del fondatore della storica casa di moda.

Nel parco c'è una magnifica piscina con bagni e spogliatoio. La villa principale è invece distribuita su quattro livelli: al primo piano maestoso ingresso costruito intorno a una splendida scala di legno a forma di conchiglia, living room, salotto con camino, salotto secondario con pianoforte a cosa, sala da pranzo, studio, bagno per gli ospiti. Al secondo piano c'è una camera matrimoniale con meraviglioso affaccio sul giardino e sulla piscina, due bagni en-suite, cabina armadi e altre quattro camere da letto, tutte con bagno interno. Al terzo piano c'è uno spazio ampio e panoramico con camino e vista mozzafiato sul centro di Roma, camera con bagno en suite. Al quarto piano uno stupendo rooftop con terrazza, "ed il valore inestimabile – si legge sull'annuncio – è dato dalla vista: si vede in lontananza l'Altare della Patria che si erge dal centro di Roma. Al piano giardino c'è un'ambia cucina, con sala giochi, lavanderia, zona per il personale e garage.