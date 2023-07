La scaletta del concerto di Ozuna a Roma 2023: l’ordine delle canzoni al festival Fiesta Questa sera, venerdì 28 luglio, il cantante e rapper portoricano Ozuna salirà sul palco di Fiesta, il Festival internazionale di musica e cultura LatinoAmericana che si tiene a Parco Rosati (Eur). Qui la possibile scaletta.

A cura di Teresa Fallavollita

Incoronato il "nuovo re del reggaeton", Juan Carlos Ozuna Rosado – da tutti conosciuto come Ozuna – è uno degli artisti più interessanti e ascoltati a livello mondiale sulla scena musicale latina.

Dagli albori – nel 2014 ha firmato il contratto con la casa discografica Golden Family Records – ha ricevuto numerosi riconoscimenti: nel 2019 il Time Magazine lo ha inserito nella lista delle persone più influenti su scala internazionale, l’anno seguente ha vinto due Latin Grammy Awards e nel 2021 ha conquistato lo Extraordinary Evolution Award ai Latin American Music Awards. In Italia il rapper e attore portoricano ha collezionato 17 Dischi d’oro e 24 Dischi di Platino.

Dopo gli appuntamenti a inizio mese in Spagna e nei Paesi Bassi e la data del 20 luglio a Milano, Ozuna stasera, venerdì 28 luglio, salirà sul palco del Fiesta Roma Latin Festival. Il concerto, inizialmente pensato all’interno del Rock In Roma, è stato spostato per motivazioni logistiche all’Eur, nell’affascinante cornice di Parco Rosati in Via delle Tre Fontane.

La scaletta con le canzoni del concerto di Ozuna a Roma

Ad aprile è uscito il singolo "Mirage", una collaborazione a più mani di AriBeatz, Ozuna, Sfera Ebbasta e Maitre Gims che sin da subito ha conquistato i fan ed è entrata nelle prime posizioni delle classifiche di Spotify. Nella stessa piattaforma, Ozuna ha raggiunto i 50 milioni di ascoltatori mensili, con i pezzi più ascoltati come "Vaina Loca", "Se Preparó" e "Diles"che superano i 700 milioni di stream.

Stasera le porte apriranno già dalle 18, mentre il cantante classe 1992 salirà sul palco alle 21,45 per un’esibizione che nelle scorse date durava poco meno di un’ora. Ecco la possibile scaletta, che potrà subire modifiche o aggiunte, del concerto: