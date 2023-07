La scaletta del concerto degli Arctic Monkeys al Rock In Roma 2023: l’ordine delle canzoni Oggi, domenica 16 luglio 2023, gli Arctic Monkeys saliranno sul palco della Capitale all’Ippodromo delle Capannelle. Qui la scaletta dei brani, tra vecchi successi e nuove canzoni.

A cura di Teresa Fallavollita

L’attesa dei fan è finalmente finita: gli Arctic Monkeys sono tornati in Italia e stasera, domenica 16 luglio, saliranno sul palco del Rock In Roma. Il gruppo rock britannico composto da Alex Turner, Jamie Cook, Nick O’Malley e Matt Helders aveva da tempo annunciato una doppia tappa in Italia, mandando in visibilio i fan: dopo l’appuntamento di ieri agli I-DAYS Milano, è ora il turno di Roma. Ad aspettarli, il tutto esaurito all’Ippodromo delle Capannelle.

Gli Arctic Monkeys hanno vinto 7 Brit Awards dal debutto nel 2006 e sono l’unica band ad aver conquistato il riconoscimento di Best British Group e British Album of The Year ai Brits per tre volte. Con oltre 25 milioni di copie vendute, il gruppo britannico ha superato i 9 miliardi di stream.

La scaletta con le canzoni del concerto degli Arctic Monkeys a Roma

Non sarà un “semplice” concerto, ma un’esibizione a tutto tondo: a riscaldare il pubblico presente ci penserà The Hives, band garage punk/rock svedese nata nel 1993, cinque album all’attivo, formata da Per Almqvist, Niklas Almqvist, Mikael Karlsson, Christian Grahn e Johan Gustafsson. Opening act della serata sarà Willie J Healey, giovane promessa della musica britannica.

Rilasciato nell’ottobre 2022, The Car è il settimo album in studio del gruppo e contiene 10 tracce composte da Alex Turner. Il nuovo album sarà sicuramente il protagonista del concerto, che però ripercorrerà quasi 20 anni di storia, tra vecchi successi e nuovi pezzi. L’inizio dello spettacolo è previsto per le 18, questa la possibile scaletta: