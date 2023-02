La Roma di Maurizio Costanzo: dal teatro Parioli all’attico di via Poma e alla casa con Maria È morto all’età di 84 anni Maurizio Costanzo, giornalista, conduttore, uno dei volti più conosciuti della televisione italiana. Dalle case allo storico teatro Parioli, dove per anni è andato in onda il Maurizio Costanzo Show.

A cura di Enrico Tata

È morto all'età di 84 anni Maurizio Costanzo, giornalista, conduttore, uno dei volti più conosciuti della televisione italiana. Dal 1995, anno del matrimonio con Maria De Filippi, viveva in un appartamento del quartiere Parioli, uno dei più esclusivi della Capitale. Le uniche informazioni pubbliche sulla casa della coppia le abbiamo grazie a un'intervista rilasciata a ‘Che tempo che fa', il programma di Fabio Fazio. In collegamento dal loro appartamento, Costanzo e De Filippi hanno mostrato alcuni dettagli della loro abitazione: il salotto, il corridoio e parte della cucina. Arredamento e pavimenti classici di marmo, si vede una scrivania in legno, un divano bianco, un mobile per l'argenteria, quadri appesi per le pareti, un lungo corridoio bianco con decori classici e una cucina moderna.

Non è nota la via in cui è situato questo appartamento, ma è invece molto conosciuta quella della precedente abitazione di Costanzo. Si tratta di via Poma, una traversa di piazza Mazzini: l'appartamento di Costanzo è uno degli attici del condominio noto per l‘omicidio irrisolto di Simonetta Cesaroni. Nel corso di un'intervista pubblicata su Repubblica, la giornalista Barbara Palombelli lo descriveva così: "Arredato con mobili antichi, marmo bianco per terra, lampade liberty, vasi Gallé, l' elegante appartamento è come un' immensa cuccia per i due lupi Duca e Liù, che navigano da una stanza all' altra annusando l'ospite e le tartine gentilmente offerte dai padroni di casa (c' è anche Maria De Filippi, nel suo studio)".

Un altro dei luoghi simbolo di Maurizio Costanzo a Roma è certamente il teatro Parioli. È lì che per anni, a partire dal settembre 1982, è andato in scena il Maurizio Costanzo Show. Dal 2009 la trasmissione è andata in onda dagli studi De Paolis sulla Tiburtina, ma dall'aprile 2022 è tornato nella storica location. Il 14 maggio 1993, alle ore 21,35, a pochi metri di distanza dal teatro Parioli, in via Ruggero Fauro, esplose un ordigno all'incrocio con via Boccioni. Un attentato mafioso avvenuto quando Costanzo e la futura moglie Maria de Filippi avevano appena abbandonato il teatro. Il motivo: una vendetta di Cosa Nostra per l'impegno antimafia del giornalista.