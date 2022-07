La proposta del Lazio sul Covid: asintomatici fuori da isolamento senza tampone Per l’assessore D’Amato occorre semplificare la procedura per l’isolamento dei positivi asintomatici: cinque giorni di isolamento senza tampone di conferma negativo.

A cura di Enrico Tata

(La Presse)

L'assessore regionale alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato, ha proposto che i pazienti positivi al Covid, ma asintomatici, possano uscire dall'isolamento dopo cinque giorni senza effettuare un tampone di controllo. Queste le parole di D'Amato riportate da una nota della Regione Lazio: "È necessario che sia semplificata la procedura per l'isolamento dei positivi asintomatici consentendo anche senza test negativo di uscire dall'isolamento dopo cinque giorni dalla scomparsa dei sintomi. lo fanno già in alcuni paesi, non vedo perché non si possa attuare anche da noi".

Le regole attuali per l'isolamento dei pazienti positivi

Attualmente i pazienti positivi al Covid devono restare in isolamento per sette giorni e poi effettuare un test antigenico o molecolare di controllo. L'isolamento continua se il test è ancora positivo. Dopo 21 giorni dalla positività confermata dal primo test, l'isolamento termina automaticamente.

Come può cambiare l'isolamento per i positivi: le proposte

Prima della crisi di governo che ha portato alle dimissioni di Mario Draghi, le Regioni avevano presentato un documento al ministro della Salute, Roberto Speranza, proprio per chiedere una riduzione dell'isolamento per gli asintomatici. Con le nuove regole ipotizzate dai governatori, basterà non avere sintomi per 48 ore per poter effettuare un tampone. Se il risultato è negativo, si può uscire dall'isolamento, anche se non sono trascorsi 7 giorni dal tampone positivo. Come detto, D'Amato ha proposto una soluzione più radicale: fine isolamento dopo cinque giorni per gli asintomatici senza alcun tampone di conferma.

Le Regioni chiedevano anche di rivedere la durata massima dell'isolamento: passare cioè da 21 giorni a 10 o 15 per i pazienti asintomatici. In autunno, addirittura, alcuni ipotizzano lo stop assoluto dell'isolamento per tutti i pazienti asintomatici.

Lazio, continua la discesa dei nuovi casi

Intanto continuano ad arrivare buone notizie dai bollettini giornalieri sull'andamento della curva epidemica nel Lazio. La frenata dei casi, infatti, continua e ieri sono stati registrati quasi 2500 nuovi contagi in meno rispetto allo stesso giorno della scorsa settimana.