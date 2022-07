Cosa fare in caso di tampone Covid positivo, le regole su isolamento e quarantena Aumentano ancora i contagi Covid nel nostro Paese (complice la variante Omicron 5) e per ora le regole sull’isolamento non cambiano. Negli ultimi giorni si parlava della possibilità di stop all’isolamento per gli asintomatici, ma il ministero frena. Vediamo quindi cosa dice la normativa attuale e cosa fare in caso di tampone positivo.

A cura di Annalisa Girardi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sale ancora la curva dei casi Covid nel nostro Paese. Ormai da giorni il bollettino del ministero della Salute segnala oltre 100mila contagi quotidiani, complice anche la variante Omicron 5 che, nonostante sembri provocare sintomi meno gravi, è altamente contagiosa. Lo scorso aprile il governo ha modificato le regole su quarantena e isolamento e ora ha aperto una nuova discussione: se in primavera si era infatti deciso di abolire la quarantena per i contatti dei positivi (sostituendola con l'autosorveglianza) ora si parla della possibilità di cancellare l'isolamento per i positivi asintomatici. Anche se, su questo punto, il ministero della Salute continua a dirsi contrario. Le regole sull'isolamento, quindi, almeno per ora non dovrebbero cambiare. Vediamo quindi cosa dice la normativa attuale e cosa fare in caso di tampone positivo.

Cosa fare se si è positivi al Covid

Nel caso in cui si manifestassero sintomi riconducibili al Covid 19, in primis tosse e raffreddore, bisogna immediatamente contattare il proprio medico per sottoporsi a un tampone. Per accertare la positività (o meno) si può fare sia un tampone antigenico che uno molecolare. Se risulta positivo, scatta l'isolamento. "L’isolamento consiste nel separare quanto più possibile le persone affette da COVID-19 da quelle sane al fine di prevenire la diffusione dell’infezione, durante il periodo di trasmissibilità", si legge tra le domande frequenti del ministero. In questo periodo, quindi, non è permesso uscire dalla propria abitazione e avere contatti con altre persone, in modo da evitare il contagio.

Quanto dura la quarantena per i positivi sintomatici e asintomatici

La durata dell'isolamento varia a seconda dello status vaccinale. Secondo le indicazioni che fornisce sempre il ministero della Salute l'isolamento dura dieci giorni, che possono essere ridotti a sette nel caso in cui si sia ricevuta la dose booster o si abbia completato il ciclo vaccinale da meno di quattro mesi. Per riassumere, l'isolamento dura:

almeno dieci giorni di isolamento dal primo tampone positivo di cui gli ultimi tre senza sintomi (esclusi perdita di gusto e olfatto)

almeno sette giorni per chi ha ricevuto la dose booster e per chi ha completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni

Quando fare il tampone di fine isolamento

Per chi non è vaccinato o per chi ha completato il ciclo vaccinale da oltre quattro mesi e non ha ricevuto la terza dose, quindi, il tampone di fine isolamento si può fare a partire dal decimo giorno. Chi ha sintomi, però, per fare il tampone deve aspettare almeno tre giorni in cui questi siano spariti. Invece, chi ha fatto la terza dose o ha comunque completato il ciclo vaccinale da meno di quattro mesi, può fare il tampone di fine isolamento già a partire dal settimo giorno. Si può effettuare tanto un tampone rapido quanto uno molecolare.

Cosa fare se il tampone risulta ancora positivo

Se dopo sette o dieci giorni il tampone risulta ancora positivo si dovrà rimanere ancora in isolamento. Il ministero della Salute precisa ancora: "Se si è ancora positivi al test molecolare o antigenico e non si presentino sintomi da almeno 7 giorni (esclusi perdita di gusto o perdita di olfatto) si potrà interrompere l’isolamento al termine dei 21 giorni".