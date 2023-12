La prima del nuovo treno notturno Roma – Cortina d’Ampezzo: orari, costo del biglietto e info Inaugurato il nuovo treno Roma – Cortina d’Ampezzo. All’interno tutte le informazioni su orari e costo dei biglietti.

A cura di Enrico Tata

61 CONDIVISIONI condividi chiudi

Pagina Facebook ‘Cortina d'Ampezzo'

È partita la prima corsa del nuovissimo treno notturno che collegherà la città di Roma con la famosa località sciistica di Cortina d'Ampezzo, la Perla delle Dolomiti. L'Espresso Cadore offrirà la possibilità di collegare la Capitale con Cortina tutti i weekend fino al prossimo 25 gennaio, con alcune corse aggiuntive nel periodo natalizio.

Si tratta del primo viaggio organizzato dalla nuova società del Gruppo Fs, ‘Fs Treni Turistici Italiani', "creata con la missione di offrire servizi ferroviari pensati e calibrati per un turismo di qualità, sostenibile e attento a riscoprire le ricchezze del territorio italiano, che raccoglie l’eredità della storica “Roma–Calalzo".

Gli orari del nuovo treno Roma – Cortina

La partenza del treno è prevista tutti i venerdì sera dalla stazione di Roma Termini con arrivo alla stazione Calalzo-Pieve di Cadore-Cortina il mattino seguente. Un servizio di bus consentirà di raggiungere il centro di Cortina d'Ampezzo in 50 minuti. La partenza del treno di ritorno è previsto la domenica sera con arrivo programmato il lunedì mattina.

Stando a quanto si apprende, i viaggiatori avranno a disposizione cabine letto singole o doppie, con servizio di cena e colazione, oppure cucette da 4 o 6 posti che possono anche essere riservate per gruppi. Completa l'offerta un servizio bar aperto tutta la notte. I biglietti si possono acquistare fin da ora sul sito di Trenitalia.

Quando costano i biglietti del treno Roma – Cortina d'Ampezzo

La partenza del treno è fissata il venerdì da Termini alle 21.40 con arrivo a Calalzo alle 7.57 di sabato. Il treno di ritorno partirà da Calalzo alle ore 21 con arrivo a Roma Termini alle 6.40 del lunedì. Previste sia all'andata che al ritorno fermate intermedie a Orte, Orvieto, Treviso, Ponte nelle Alpi e Longarone – Zoldo.

Attualmente, sul sito di Trenitalia è possibile acquistare il biglietto per venerdì 22 dicembre, sola andata, al costo di 160 euro, a cui aggiungere 10 euro di collegamento in bus per Cortina.