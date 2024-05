video suggerito

La prende per il collo mentre è al semaforo ed entra in auto per rapinarla: arrestato 49enne Un uomo è entrato nella macchina di una donna mettendole le mani al collo e intimandole di continuare a guidare. Poi le ha rubato la borsa.

A cura di Natascia Grbic

L'ha presa per il collo intimandole di proseguire la marcia, poi le ha rubato la borsa. Scene da incubo a Roma, dove una donna che stava percorrendo via Rhodesia a bordo della sua auto si è vista entrare in macchina uno sconosciuto violento, che l'ha minacciata e aggredita. La signora, terrorizzata, ha poi avvicinato la vettura a un gruppetto di persone che stava chiacchierando per strada, chiedendo aiuto. Un carabiniere libero dal servizio che si trovava proprio tra loro si è accorto che era molto agitata e che la situazione era molto pericolosa. Per questo ha bloccato lo sconosciuto e ha chiesto rinforzi ai colleghi dell'Eur, accorsi sul posto immediatamente.

Dalle indagini effettuati è emerso che l'aggressore è un 49enne che fino a poco prima si trovava nel pronto soccorso dell'ospedale Sant'Eugenio. Allontanatosi improvvisamente, è uscito fuori dalla struttura, dove ha visto la donna alla guida dell'auto. Le si è avvicinato, ha aperto la portiera e si è catapultato in macchina, mettendole le mani al collo e urlandole di continuare a guidare. Lei, paralizzata dalla paura, si è diretta verso un gruppo di persone, chiedendo di essere aiutata e di far uscire l'uomo dalla macchina.

Il 49enne è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentata rapina e portato a piazzale Clodio, dove è stato processato per direttissima. I giudici hanno convalidato l'arresto e il 49enne è stato portato in carcere, a disposizione dell'autorità giudiziaria. La donna, fortunatamente, non ha riportato ferite, anche se comprensibilmente è sotto shock per l'accaduto. Non ha avuto bisogno delle cure del pronto soccorso.