La Nuvola dell’Eur si trasforma in jazz club: lo swing del ‘Live jazz dance’ di Massimo Nunzi

A cura di Enrico Tata

Non un semplice concerto o uno spettacolo di danza, ma un vero e proprio esperimento di condivisione. Un modo per lasciare che musica e danza compiano la loro magia. Promette questo il "Live Jazz Dance – with an Orchestra" che si terrà alla Nuvola dell’Eur, domenica 18 febbraio, alle ore 18.00.

In programma l’esibizione dell’Orchestra jazz di Massimo Nunzi e di un gruppo di talentuosi ballerini, che coinvolgeranno il pubblico in un travolgente ballo corale.

Alla Nuvola sembrerà di rivivere le fumose atmosfere del Cotton Club di New York e delle orchestre jazz dello Swing, con i musicisti che trascineranno il pubblico a ballare al ritmo delle note di Duke Ellington, Benny Goodman, Jimmy Lunceford e degli altri padri del genere.

L'appuntamento, creato dal musicista Massimo Nunzi, si inserisce nell’ambito del festival “Eur Culture”. I due concerti organizzati da Nunzi mirano a coinvolgere il pubblico attraverso una straordinaria orchestra dal vivo, composta da 16 elementi, e a farlo immergere nella storia, nel suono e nelle tecniche dell'orchestra jazz, oltre che a introdurlo ai passi principali della danza legata al jazz orchestrale.

"La migliore maniera per imparare il jazz è sentirlo nel corpo ballandolo, percepirlo a livello istintivo. Mentre lo balli in un posto incantevole e onirico come la Nuvola potrai scoprire come sono nati quei brani, com’era il mondo ai quei tempi, capire come funziona tecnicamente un'orchestra e allo stesso tempo avvicinarti a tanta altra gente che come te che ama l’Arte, socializzare e – perché no? – creare nuove amicizie mosse dalla stessa passione per la danza e per la musica”, ha dichiarato Massimo Nunzi, ideatore e direttore d’Orchestra di ‘Live Jazz Dance’.

Il primo concerto del 18 febbraio illustrerà le basi e le origini del ritmo ed esplorerà le musiche popolari della seconda metà dell’ottocento e dei primi anni del ‘900 partendo da New Orleans e dai primi movimenti trasgressivi della “Jazz Age” fino agli anni ‘30. I biglietti sono in vendita su Vivaticket.com.

Gli organizzatori raccomandano, per chi voglia partecipare attivamente, un abbigliamento comodo e scarpe con suole di cuoio o da ginnastica con suole lisce.