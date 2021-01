I vecchi banchi di scuola biposto avranno una ‘nuova vita', riutilizzati e messi gratuitamente a disposizione dei cittadini per iniziative culturali, educative e sociali rivolte a bambini e ragazzi, particolarmente colpiti dalla pandemia. Il progetto ‘Teniamo Banco' del Municipio III di Roma per il riuso degli arredi scolastici nasce a seguito delle disposizioni del Governo anti Covid, che vedono nelle classi di tutta Italia banchi nuovi monoposto, per consentire il distanziamento sociale tra gli studenti. I banchi interessati al progetto sono quelli sui quali la maggior parte delle persone che leggono hanno trascorso gli anni di scuola, accanto appunto al cosiddetto ‘compagno di banco', che, almeno per il momento, sarà una figura che per gli studenti non esite più. "Noi proviamo a fare la nostra parte, per evitarne lo smaltimento con il conseguente impatto ambientale e per mettere in pratica i principi dell’economia circolare – spiega l'assessora alla Scuola Claudia Pratelli – Una parte dei banchi in più, ormai inutilizzati del territorio, sono stati raccolti dal nostro Municipio, per future iniziative".

Cosa fare con i vecchi banchi solastici

Il progetto Teniamo Banco', come si legge nella delibera n.20, approvato all'unanimità dalla giunta municipale, prevede che i banchi biposto dismessi vengano reimpiegati per altre attività. L'iniziativa unisce di fatto quella che è l'eccedenza di arredi da smaltire e il vuoto di spazi educativi e di socialità per i giovani. I vecchi banchi sono infatti raccolti e custoditi all'interno di un magazzino e messi a disposizione in comodato d'uso gratuito per le diverse attività, anche volte in contrasto alla dispersione scolastica, una delle criticità purtroppo emerse negli adolescenti durante l'emergenza Covid. Le realtà sociali che fossero interessate all'iniziativa possono fare richiesta mandando una email a: direzionesocioeducativa.mun03@comune.roma.it.