La metropolitana si ferma, i passeggeri scendono e camminano al buio nel tunnel: cosa è successo

"In quaranta anni non è mai successo, questa è la prima volta", si sente dire da un uomo all'inizio del video. Si trova ancora all'interno del vagone del convoglio insieme ad altri passeggeri e passeggere. Sono a bordo di uno dei treni della linea B della metropolitana di Roma. A poco a poco, però, viaggiatori e viaggiatrici raggiungono le porte e si apprestano ad uscire.

Le porte si aprono, ma non c'è banchina davanti ai loro occhi, soltanto un percorso fatto di grate e parapetti metallici. Ragazzi e ragazze, anziane e anziani: tutti si trovano a camminare all'interno del tunnel della metropolitana dopo che una voce dall'altoparlante ha spiegato loro cosa fare. Così si sono ritrovati a passeggiare al buio, in uno dei tanti tunnel che attraversano la capitale nel sottosuolo, facendo attenzione a non cadere o a perdere qualcosa lungo il percorso. Ma cosa è successo?

Perché i passeggeri hanno camminato nel tunnel della metropolitana

Il video è stato girato nella giornata di ieri, venerdì primo dicembre 2023, quando a causa di una persona sui binari, i treni sono stati costretti a fermarsi per salvaguardare l'incolumità della persona coinvolta. Per fare in modo che la città fosse paralizzata, sono state immediatamente attivate delle fermate con bus sostitutivi. Il servizio è rimasto non attivo a Castro Pretorio Monti Tiburtini, Castro Pretorio-Ionio e attivo, ma con rallentamenti, Monti Tiburtini-Rebibbia.

La reazione degli utenti

Il video è stato pubblicato su Instagram da Welcome to Favelas e non sono tardati i commenti di romani, romane e non solo. "Se arrivi alla pensione da pendolare a Roma, ti verrà assegnato di diritto il titolo di Cavaliere della Repubblica", ironizza un utente. "L'unica azienda che con 1,50 ti fa fare una visita guidata nelle catacombe", aggiunge un altro. E non manca il riferimento ad una sconfitta che, qualche giorno dopo, è ancora così palpabile come quella di Expo 2030: "Ancora non capisco come abbia fatto a vincere Riyad!"