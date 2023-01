La metro A si è fermata per un binario rotto, Gualtieri: “Abbiate pazienza, li stiamo cambiando” Il sindaco Gualtieri ha raggiunto Lepanto per un sopralluogo dopo la rottura di un binario di stamattina, che ha bloccato la linea A tra Termini e Ottaviano.

A cura di Alessia Rabbai

Un binario rotto per l'usura sarebbe la causa del blocco della metro A di Roma, che si è verificato intorno alle 9.30 di stamattina. Il disservizio è il secondo lungo la stessa tratta, tra le stazioni di Termini e Ottaviano, che si è registrato lo scorso 23 gennaio. Ad intervenire sull'accaduto il sindaco Roberto Gualtieri, che nel primo pomeriggio, dopo la riattivazione del servizio intorno alle 12, ha raggiunto la stazione Lepanto, per un sopralluogo insieme a direttore generale di Atac Alberto Zorzan e all'assessore alla Mobilità Eugenio Patané.

Gualtieri: "I binari sono vecchi, li stiamo sostituendo"

"Il binario che si è rotto è del 1979 ed è in funzione dal 1980 da più di quarantadue anni – spiega Gualtieri – Non è mai stata fatta manutenzione. Ci sono delle risorse stanziate dal 2017 per i famosi 420 milioni per questo interventi, che sono rimasti fermi per anni. Noi li abbiamo sbloccati, accelerando le fasi di progettazione e di gara e consentendo l'apertura dei cantieri. Da luglio 2022 è in corso la sostituzione dei binari: è un lavoro enorme, perché stiamo parlando di moltissimi chilometri, che ci impone la chiusura anticipata della metro A alle ore 21 per 18 mesi fino a dicembre 2023″.

Gualtieri rivolgendosi ai cittadini ha spiegato che "i binari sono vecchi e si rompono, li stiamo cambiando, ma i tempi sono lunghi perché riguardano l'intera linea. La colpevole assenza di manutenzione che si è protratta per un tempo insostenibile e l'incapacità di spesa delle risorse rappresentano uno sfregio per questa città. Capiamo la stranchezza e la frustrazione di chi prende i mezzi pubblici, quando questi incidenti si verificano ma vorrei dare medito ad Atac, che finalmente sta facendo rispettando i tempi quello che andava fatto da anni. I lavoro in corso che rispettano la tabella di marcia ci consentiranno inoltre di avere per il Giubileo una metropolitana manutenuta".

Zorzan: "Non c'è mai stato un problema di sicurezza"

Il dg Atac Alberto Zorzan ha spiegato che "si è trattato di una rottura secca del binario avvenuta per dilatazione termica" Sul fronte della sicurezza rassicura: "Non è mai stato un problema, perché nel momento in cui le due parti della rotaia si separano in sala operativa compare l'occupazione indebita del circuito di binario, si accende una spia e i treni si fermano". Per quanto riguarda il tipo d'intervento "siamo intervenuti con degli attrezzi manuali per evitare di fermare l'intera linea un gruppo di quattro-cinque operai, che tagliato uno spezzone di circa quattro metri di rotaia e l'hanno sostituito velocemente in modo provvisorio, ma sicuro. Nella notte verrà rifatto con le saldature corrette". E ha aggiunto: "Uno dei motivi della rottura di stamattina potrebbe anche riguardare il pietrisco, che non ha più l'elasticità originaria e che compattato non permette più al binario di flettere al passaggio dei convogli".