La metro A di Roma è ferma di nuovo: tratta interrotta tra Termini e Ottaviano Nuovo stop per la linea A della metropolitana di Roma. La circolazione il 27 gennaio mattina è ferma tra Termini e Ottaviano.

A cura di Alessia Rabbai

La metropolitana di Roma linea A è chiusa nella tratta tra Termini e Ottaviano. Il disservizio si è verificato a partire dalle ore 9.30 di oggi, venerdì 27 gennaio. Ad annunciare l'interruzione della tratta Atac, che gestisce il sevizio di trasporto pubblico in città. "La circolazione è sospesa per eseguire un intervento tecnico" si legge nella nota. Atac ha inoltre informato i viaggiatori che: "Sono stati attivati bus sostitutivi nella tratta interrotta". Da quanto si apprende non si sa ancora quando verrà ripristinato il servizio, i tecnici sono al lavoro, per fare tornare la circolazione al più presto alla normalità.

Attivate navette sostitutive per la metro A

Per sostituire la tratta della linea A ferma Atac ha annunciato che sono stati attivati bus sostitutivi. I mezzi amplieranno il servizio per consentire agli utenti che devono raggiungere le zone servite dalla metropolitana di spostarsi più facilmente. I bus sostitutivi transiteranno fino al ripristino della circolazione. Inevitabili i disagi, con passeggeri in attesa all'uscita delle stazioni. Atac ha comunicato le fermate dei bus sostitutivi:

Fermate dei bus sostitutivi in direzione Termini:

Ottaviano: viale Giulio Cesare/stazione

Lepanto: viale Giulio Cesare/Ezio Ezio

Flaminio: piazzale Flaminio/capolinea tram

Spagna: via Veneto/via Sardegna

Barberini: via Veneto

Repubblica: via Orlando

Fermate bus sostitutivi direzione Ottaviano:

Termini: piazzale capolinea

Repubblica: viale Einaudi

Barberini: via Veneto/via SArdegna

Flaminio: capolinea tram

Lepanto: viale delle Milizie/via Ferrari

Tratta Termini-Ottaviano già sospesa tre giorni fa

La tratta Termini-Ottaviano era già stata sospesa solo tre giorni fa per un guasto. Un disservizio che ha provocato caos tra cittadini e pendolari, che dovevano raggiungere il posto di lavoro, con mezzi strapieni e forti ritardi. Nel corso della mattinata l'interruzione è stata estesa tra Termini e Battistini. In questo frangente il problema è stato un'interferenza elettrica causata da un’infiltrazione d’acqua.